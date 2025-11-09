قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين: مصر تبني الجمهورية الجديدة وتفتح ذراعيها للاستثمار.. والصين شريكنا التجاري الأول
بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان
120 لاعبا شاركوا في فوز الأهلي بـ16 لقبا عبر 20 نسخة من كأس السوبر المصري
استقالة المدير العام لـ BBC بسبب خطاب للرئيس الأمريكي
أحمد موسى: الأهلي استحق التتويج بالسوبر وبن شرقي وزيزو أضافا لمسة سحرية
أحمد عز: كامل الوزير أهم وزير صناعة في مصر منذ 40 عامًا
مستقبل وطن: المشاركة في انتخابات النواب تأكيد لدور العمال كقوة دافعة لعجلة التنمية
أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة
أحمد موسى يشيد بأداء الأهلي في السوبر ويصف هدف بن شرقي بالتاريخي
مبيعات كيما تتخطي المليار جنيه خلال 3 أشهر
أحمد موسى يكشف عن احتياطي مصر من الثوريوم: المعادن النادرة يتم التعامل معها بالجرام وليس بالطن
هل الطلاق بالفرانكو يقع؟.. عالم أزهري يوضح حكم الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قانون صارم ينتظر الممتنعين.. عقوبة عرقلة تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

التمكين من مسكن الزوجية
التمكين من مسكن الزوجية
خالد يوسف

تزايدت في الآونة الأخيرة، البحث عن قضايا الأحوال الشخصية، وتحديدا قرارات التمكين من مسكن الزوجية، التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال، وعقوبة عرقلة تنفيذ تلك القرارات.

عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

نص القانون المصري، على عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، وعدم الالتزام بهذا القرار، الذي لا يقتصر على حرمان الطرف المستحق من حقه في السكن فقط، بل يعرض الممتنع للمساءلة القانونية، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، وأيضا إمكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لضمان حق الزوجة والأبناء في السكن.


وأكد أحمد يوسف المحامي، أن مسألة عدم تنفيذ قرار التمكين من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات داخل محاكم الأسرة، خاصة مع ما يرتبط بها من خلافات بين الزوجين حول مسكن الزوجية وحقوق الحضانة، موضحًا أن قرار التمكين يعد قرارًا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يجوز تعطيله إلا بصدور حكم قضائي صريح بوقف التنفيذ.

حالات عرقلة تنفيذ التمكين

أضاف يوسف، أن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين، يعد مخالفة قانونية صريحة، وتختلف العقوبة وفقًا لملابسات كل حالة:

- في حالة الامتناع العمدي قد يعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة.
- في حالة التحايل على التنفيذ مثل تغيير الأقفال أو إخفاء الأثاث أو تقديم مستندات مزيفة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تضمن الأمر تزويرًا.
- في جميع الأحوال يحق للنيابة العامة تنفيذ القرار بالقوة الجبرية وتحميل الممتنع نفقات التنفيذ.

ويشير القانون المصري في المادة 123 من قانون العقوبات إلى معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس والغرامة إذا ثبت التعمد في الامتناع.

مدة تنفيذ قرار التمكين

أوضح المحامي أحمد يوسف، أن قرار التمكين يتم تنفيذه فور صدوره عن النيابة العامة، ويتم التنفيذ عادة خلال 48 ساعة إلى 15 يومًا، وقد يمتد إلى 30 يومًا كحد أقصى في حال وجود إجراءات إدارية، على أن يتم التنفيذ عن طريق:

- مخاطبة قسم الشرطة المختص.
الانتقال إلى محل السكن.
تمكين الزوجة أو الحاضنة من المسكن سواء كان مشتركًا أو مملوكًا لأحد الطرفين.

هل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ؟

أوضح الخبير القانوني، أن التظلم من قرار التمكين لا يوقف التنفيذ، لأن قرار التمكين يصدر بصفة واجبة التنفيذ فورًا، ويحق للزوج أو المتضرر تقديم تظلم خلال 15 يومًا من صدور القرار، وينظر التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مشيرا إلى أنه لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ.
ثغرات قرار التمكين
وفيما يخص ثغرات قرار التمكين، أشار المحامي إلى وجود عدد من الحالات يسقط فيها حق الزوجة في التمكين، من أبرزها:

- بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وسقوط حق الحضانة.
- إثبات الزوج توفير مسكن بديل مناسب للحاضنة والأطفال.
- عدم ثبوت إقامة الزوجة فعليًا في مسكن الزوجية وقت الخلاف.
- حصول الزوجة على بدل سكن حضانة رسميًا.
- ثبوت ملكية المسكن لشخص آخر ومطالبته باسترداده.
- فقدان الزوجة للحضانة لأي سبب قانوني مثل الزواج من آخر.

قانون صارم قرار التمكين من مسكن الزوجية التمكين من مسكن الزوجية عرقلة تنفيذ قرار التمكين حماية حقوق الزوجة والأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2025 .. شاحن الهاتف المحمول يتحول لأداة قاتلة فما القصة؟

Sigma BF

Sigma BF تحصد جائزة الابتكار الأبرز لعام 2025.. كاميرا بلا تعقيدات وبتصميم مستقبلي

مشاركة فعالة

انطلاق مشاركة واسعة في ثلاثة أجنحة رقمية بمعرض Cairo ICT 2025

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد