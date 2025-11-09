قانون صارم ينتظر الممتنعين.. عقوبة عرقلة تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

تزايدت في الآونة الأخيرة، البحث عن قضايا الأحوال الشخصية، وتحديدا قرارات التمكين من مسكن الزوجية، التي تهدف إلى حماية حقوق الزوجة والأطفال، وعقوبة عرقلة تنفيذ تلك القرارات.

عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية

نص القانون المصري، على عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين من مسكن الزوجية، وعدم الالتزام بهذا القرار، الذي لا يقتصر على حرمان الطرف المستحق من حقه في السكن فقط، بل يعرض الممتنع للمساءلة القانونية، بما في ذلك الحبس والغرامات المالية، وأيضا إمكانية تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية لضمان حق الزوجة والأبناء في السكن.



وأكد أحمد يوسف المحامي، أن مسألة عدم تنفيذ قرار التمكين من أكثر القضايا التي تشهد نزاعات داخل محاكم الأسرة، خاصة مع ما يرتبط بها من خلافات بين الزوجين حول مسكن الزوجية وحقوق الحضانة، موضحًا أن قرار التمكين يعد قرارًا واجب التنفيذ فور صدوره، ولا يجوز تعطيله إلا بصدور حكم قضائي صريح بوقف التنفيذ.

حالات عرقلة تنفيذ التمكين

أضاف يوسف، أن عقوبة عدم تنفيذ قرار التمكين، يعد مخالفة قانونية صريحة، وتختلف العقوبة وفقًا لملابسات كل حالة:

- في حالة الامتناع العمدي قد يعاقب الزوج بالحبس أو الغرامة.

- في حالة التحايل على التنفيذ مثل تغيير الأقفال أو إخفاء الأثاث أو تقديم مستندات مزيفة، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تضمن الأمر تزويرًا.

- في جميع الأحوال يحق للنيابة العامة تنفيذ القرار بالقوة الجبرية وتحميل الممتنع نفقات التنفيذ.

ويشير القانون المصري في المادة 123 من قانون العقوبات إلى معاقبة كل من يمتنع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بالحبس والغرامة إذا ثبت التعمد في الامتناع.

مدة تنفيذ قرار التمكين

أوضح المحامي أحمد يوسف، أن قرار التمكين يتم تنفيذه فور صدوره عن النيابة العامة، ويتم التنفيذ عادة خلال 48 ساعة إلى 15 يومًا، وقد يمتد إلى 30 يومًا كحد أقصى في حال وجود إجراءات إدارية، على أن يتم التنفيذ عن طريق:

- مخاطبة قسم الشرطة المختص.

الانتقال إلى محل السكن.

تمكين الزوجة أو الحاضنة من المسكن سواء كان مشتركًا أو مملوكًا لأحد الطرفين.

هل التظلم من قرار التمكين يوقف التنفيذ؟

أوضح الخبير القانوني، أن التظلم من قرار التمكين لا يوقف التنفيذ، لأن قرار التمكين يصدر بصفة واجبة التنفيذ فورًا، ويحق للزوج أو المتضرر تقديم تظلم خلال 15 يومًا من صدور القرار، وينظر التظلم أمام قاضي الأمور الوقتية، مشيرا إلى أنه لا يوقف التنفيذ إلا إذا صدر قرار قضائي صريح بوقف التنفيذ.

ثغرات قرار التمكين

وفيما يخص ثغرات قرار التمكين، أشار المحامي إلى وجود عدد من الحالات يسقط فيها حق الزوجة في التمكين، من أبرزها:

- بلوغ الأبناء سن 15 عامًا وسقوط حق الحضانة.

- إثبات الزوج توفير مسكن بديل مناسب للحاضنة والأطفال.

- عدم ثبوت إقامة الزوجة فعليًا في مسكن الزوجية وقت الخلاف.

- حصول الزوجة على بدل سكن حضانة رسميًا.

- ثبوت ملكية المسكن لشخص آخر ومطالبته باسترداده.

- فقدان الزوجة للحضانة لأي سبب قانوني مثل الزواج من آخر.