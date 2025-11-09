قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

للفئات المتوسطة والمتميزة .. خطوات حجز أراضي مشروع «مسكن 6» 2025

أراضي مشروع «مسكن 6»
أراضي مشروع «مسكن 6»
خالد يوسف

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موعد انتهاء الحجز على قطع الأراضي المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا ضمن مشروع مسكن 6 لعام 2025، الذي يأتي استكمالا لخطة الدولة في التوسع العمراني وتوفير قطع أراضي بمعايير جودة عالية تلبي احتياجات فئات متعددة من المواطنين.

موعد انتهاء الحجز بعد يومين

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن مدة الحجز وسداد مُقدّم جدية الحجز لـ قطع الأراضي المتوسطة والمميزة والأكثر تميزًا ضمن مشروع مسكن بالمرحلة السادسة تنتهي يوم 13 نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن كافة التفاصيل يمكن الاطلاع عليها من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان وصول المعلومات بدقة إلى المواطنين.

مقدم حجز أراضي مسكن 6

وفقًا للمعلن رسميًا من قبل وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، جاء مقدّم حجز أراضي «مسكن 6»، كالتالي:

ـ مقدم حجز أراضي مسكن 6 المتوسطة يبدأ من 25 ألف جنيه.

ـ مقدم حجز أراضي مسكن 6 المميزة 100 ألف جنيه.

ـ مقدم حجز أراضي مسكن 6 الأكثر تميزًا 350 ألف جنيه.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم تخصيص تلك الأراضي بنظام القرعة العلنية وليس بنظام الأسبقية.

خطوات حجز قطع أراضي مسكن

أتاحت وزارة الإسكان، التقديم الإلكتروني حصريا عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم اتباع الخطوات التالية لإتمام عملية الحجز بنجاح:

ـ زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية لحجز أراضي مسكن بالضغط هــــنـــــا.

ـ الاطلاع على المحور المطلوب الحجز به.

ـ التسجيل بالموقع عن طريق الضغط على «دخول مستخدم جديد».

ـ ملء البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب.

ـ اختيار المدينة والمشروع المرغوب الحجز به.

ـ الضغط على أيقونة طلب الحجز.

ـ اختيار طريقة السداد.

ـ تنزيل استمارة الحجز من خانة «إجراءات».

ـ إعادة رفع استمارة الحجز بعد توقيعها من قبل العميل.

ـ رفع إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

ـ بعد التأكد من جميع البيانات المطلوبة، يجري الضغط على «حفظ».

الشروط العامة للتقديم

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يقل عمره عن 21 عامًا.

ـ ألا يكون قد سبق له الاستفادة من أي مشروع إسكان حكومي.

ـ تناسب الدخل الشهري مع نظام السداد المعلن من البنك الممول.

ـ تقديم شهادة دخل معتمدة وإيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة.

ـ السماح بالحجز باسم أحد الزوجين فقط، وعدم السماح بالحجز المزدوج للأسرة.

المستندات المطلوبة للتقديم الإلكتروني

يجب تجهيز مجموعة من المستندات ورفعها بصيغة PDF واضحة وتشمل:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوج أو الزوجة.

ـ شهادة دخل حديثة معتمدة من جهة العمل.

ـ إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو غاز».

ـ صورة من قسيمة الزواج أو القيد العائلي إن وجدت.

ـ إيصال سداد مقدم الحجز الإلكتروني.

