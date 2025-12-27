قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
أمطار رعدية ورياح .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس السبت
الكهرباء : شغالين مع شركات عالمية لمواجهة سرقة التيار
لميس الحديدي بعد فوز منتخب مصر: كملوا يارجالة وإحنا وراكم
رسالة قوية من محمد هاني عقب الطرد: معانا 6 نقاط ومتصدرين المجموعة
هشام ماجد: تربيتي الجيدة بفضل والدتي وأي خطأ عشان مسمعتش كلامها
زاهي حواس: أدافع عن الأهرامات ومصادر وسيم السيسي مكانها مزبلة التاريخ .. لا يوجد وادي الملوك الثاني | فيديو
بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب
دعاء لقضاء أصعب الحوائج قبل الفجر في رجب.. ردده وحدد حاجتك
برودة قارسة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برودة قارسة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر 2025 إلى الأربعاء 31 ديسمبر 2025 ، حيث️ يسود طقس شديد البرودة فجرًا -  مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

الشبورة: 

وحذر "فهيم" خلال تصريحاته،  من الشبورة المائية من 3 إلى 10 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى: شمال البلاد — القاهرة الكبرى — وسط سيناء — شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق 
 

حالة الطقس يوم رأس السنة

وأوضح أن ️ فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة من السبت 27 ديسمبر حتى الاثنين 29 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح: 

وتوقع "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " نشاط رياح من السبت 27 ديسمبر حتى الأربعاء 31 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية — الوجه البحري — جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر: 

وكشف عن اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وأمواج تتراوح ارتفاعتها من 2.5 الي 3.5 متر من السبت وحتى الاثنين . 

وقدم تفاصيل عن درجات الحرارة 

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة
القاهرة الكبرى والوجه البحري (منوفية - غربية - شرقية - بحيرة - دقهلية)

20° — 11° (السبت)
20° —  11° (الأحد)
20° —  11° (الاثنين)
19° —  10° (الثلاثاء)
19° —  10° (الأربعاء)

السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - العريش) 

19° —  10° (السبت)
19° —  10° (الأحد)
18° —  10° (الاثنين)
18° —  10° (الثلاثاء)
18° —  9° (الأربعاء)

شمال الصعيد ( بني سويف - الفيوم - المنيا- اسيوط) 

20° —  6° (السبت)
22° —  7° (الأحد)
20° —  6° (الاثنين)
19° —  6° (الثلاثاء)
19° —  6° (الأربعاء)

جنوب الصعيد ( سوهاج - قنا -اقصر - اسوان - الوادي الجديد)

24° —  12° (السبت)
24° —  11° (الأحد)
23° —  10° (الاثنين)
22° —  10° (الثلاثاء)
22° —  10° (الأربعاء).

تحذيرات عاجلة

وقدم الدكتور محمد على فهيم أهم النصائح للمواطنين...

ارتداء ملابس شتوية ليلًا وفجرًا
الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة
متابعة الإرشادات الزراعية المرتبطة بالبرودة والرياح..

الطقس حالة الطقس طقس يوم رأس السنة الأرصاد تحذيرات عاجلة درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

محمد خميس

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

ترشيحاتنا

سنن النبي قبل النوم

سنن النبي قبل النوم تحفظك وتزيدك أجرًا.. لا تحرم نفسك فضلها

الزوجة

زمن سي السيد انتهى.. عالم بالأزهر: المرأة ليست ملزمة بخدمة أسرة الزوج

دعاء ثلث الليل الأخير

دعاء ثلث الليل الأخير للفرج والرزق.. لا تفوت ساعة الإجابة

بالصور

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح

تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت قد يرهق الكلى أكثر من الملح

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025
برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد