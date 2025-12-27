برودة قارسة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس حتى نهاية ديسمبر

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 27 ديسمبر 2025 إلى الأربعاء 31 ديسمبر 2025 ، حيث️ يسود طقس شديد البرودة فجرًا - مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

الشبورة:

وحذر "فهيم" خلال تصريحاته، من الشبورة المائية من 3 إلى 10 صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى: شمال البلاد — القاهرة الكبرى — وسط سيناء — شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق



حالة الطقس يوم رأس السنة

وأوضح أن ️ فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة من السبت 27 ديسمبر حتى الاثنين 29 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح:

وتوقع "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " نشاط رياح من السبت 27 ديسمبر حتى الأربعاء 31 ديسمبر على مناطق من السواحل الشمالية — الوجه البحري — جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحر:

وكشف عن اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وأمواج تتراوح ارتفاعتها من 2.5 الي 3.5 متر من السبت وحتى الاثنين .

وقدم تفاصيل عن درجات الحرارة

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري (منوفية - غربية - شرقية - بحيرة - دقهلية)

20° — 11° (السبت)

20° — 11° (الأحد)

20° — 11° (الاثنين)

19° — 10° (الثلاثاء)

19° — 10° (الأربعاء)

السواحل الشمالية ( الاسكندرية - مطروح - شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - العريش)

19° — 10° (السبت)

19° — 10° (الأحد)

18° — 10° (الاثنين)

18° — 10° (الثلاثاء)

18° — 9° (الأربعاء)

شمال الصعيد ( بني سويف - الفيوم - المنيا- اسيوط)

20° — 6° (السبت)

22° — 7° (الأحد)

20° — 6° (الاثنين)

19° — 6° (الثلاثاء)

19° — 6° (الأربعاء)

جنوب الصعيد ( سوهاج - قنا -اقصر - اسوان - الوادي الجديد)

24° — 12° (السبت)

24° — 11° (الأحد)

23° — 10° (الاثنين)

22° — 10° (الثلاثاء)

22° — 10° (الأربعاء).

تحذيرات عاجلة

وقدم الدكتور محمد على فهيم أهم النصائح للمواطنين...

ارتداء ملابس شتوية ليلًا وفجرًا

الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة

متابعة الإرشادات الزراعية المرتبطة بالبرودة والرياح..