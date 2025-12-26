الطقس غدا.. تحذيرات من الشبورة صباحا وأمطار تضرب بعض المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت 27 ديسمبر 2025، تشهد تكوّن لنشاط الشبورة المائية الكثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحًا، على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا السبت

قالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن الطقس غدا، سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وحذرت الأرصاد خلال الطقس غدا، من اضطراب حركة الملاحة البحرية ليلًا على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط تشمل (العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش ورفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

أمطار خفيفة ومتفرقة على هذه المناطق

أما عن البحر الأحمر، خلال الطقس غدا، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالته ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار؛ تتوقع الهيئة فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

بينما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية.



درجات الحرارة غدا السبت

أوضحت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون، كالتالي:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 20 – الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 – الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 6 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 24 – الصغرى 11 درجة

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين، بتوخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الشبورة، ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.