شديد البردوة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا السبت 27 ديسمبر، حيث يشهدة الطقس شبورة مائية كثيفة اعتباراً من الساعات المتأخرة من الليل حتى الساعة 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب وتؤدى الى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

حالة الطقس

ويسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، وتوقعات باضطراب الملاحة البحرية ليلاً على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ -دمياط - بورسعيد - العريش - رفح وسرعة الرياح من (60:40 كم/س وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

ومن المتوقع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة السبت

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا السبت 27/12/2025

الطقس فى القاهرة

العظمى 20 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 20 درجة.

الصغرى 10 درجة.



- الطقس فى مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 12 درجة.