قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد هاني يتعرض للطرد أمام جنوب إفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم
سعر أشهر عيار ذهب مساء اليوم 26-12-2025
ملخص الشوط الأول.. غضب العميد وطرد هاني وهدف محمد صلاح وعنف جنوب أفريقي
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. إنفوجراف
فرص ضائعة بالجملة للفراعنة وطرد.. مصر تتقدم على جنوب إفريقيا 1-0 في الشوط الأول
ركلة جزاء.. محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ منتخب مصر في مرمى جنوب أفريقيا
وزير التعليم : 92% من طلاب أولى ثانوي اختاروا البكالوريا بإرادتهم
تصعيد إسرائيلي مستمر في غزة.. غارات وقصف مدفعي متواصل يوقع ضحايا مدنيين
مصدر أمنى يرد على إدعاءات مرشحة بالجيزة: لن نسمح بأى دعاية إنتخابية أثناء فترة الصمت
مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 26-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان… خمسون عامًا من العلوم "ريادة في التميز والابتكار"

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

منذ نشأتها، وضعت جامعة حلوان على عاتقها مسؤولية الريادة العلمية في مصر، فكانت من أوائل الجامعات التي جمعت بين التخصصات التطبيقية والفنية والبحثية في منظومة تعليمية متكاملة. وعلى مدار خمسين عامًا، شهدت الجامعة تطورًا ملحوظًا في مجال العلوم، حيث توسعت في إنشاء الكليات والمعاهد العلمية، واحتضنت نخبة من العلماء والباحثين الذين ساهموا في إثراء المعرفة وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية.

لم يكن هذا التطور وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لرؤية استراتيجية واضحة، واستثمار مستمر في البنية التحتية البحثية، وتعاون مثمر مع المؤسسات العلمية المحلية والدولية. فقد نجحت الجامعة في تأسيس مراكز بحثية متخصصة، وتطوير برامج دراسات عليا متقدمة، وتعزيز ثقافة البحث العلمي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما جعلها بيئة خصبة للابتكار والإبداع العلمي.

واليوم، تقف جامعة حلوان شامخة في المشهد العلمي المصري، وهي تواصل مسيرتها نحو المستقبل، مدفوعة بإرث غني من الإنجازات، وطموح لا يعرف حدودًا في خدمة العلم والمجتمع، ليكن تطوّر العلوم في جامعة حلوان على مدار خمسين عامًا يعكس التحول من التعليم التقليدي إلى منظومة علمية متكاملة تُواكب التطورات العالمية.

ففي  السبعينات بدأت الجامعة بكليات أساسية منها الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والتربية الفنية والتربية الموسيقية، وفي الثمانينات بدأت بكليات علمية أساسية مثل العلوم، الهندسة، ركّزت على تدريس العلوم الكلاسيكية مثل الفيزياء، الكيمياء، والرياضيات، مع اهتمام محدود بالبحث العلمي، وتأسست معامل تعليمية بسيطة لتدريب الطلاب على التجارب الأساسية.

وفي مرحلة  التسعينات كان التوسع في التخصصات العلمية، أُنشئت برامج جديدة في البيولوجيا، الجيولوجيا، علوم البيئة، والتغذية، بدأت الجامعة في دعم المشروعات البحثية التطبيقية، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة، تأسست وحدات بحثية متخصصة داخل الكليات العلمية.

وفي الألفينات شهدت هذه الفترة الانفتاح على التكنولوجيا والعلوم الحديثة، وأُدخلت تخصصات مثل علوم الحاسب، التكنولوجيا الحيوية، والميكروبيولوجيا، بدأت الجامعة في التعاون مع جهات دولية في مشروعات علمية مشتركة، تم تطوير المعامل لتشمل أجهزة تحليل متقدمة، ومحطات بحثية بيئية.

وخلال الفترة من 2010–2020 بدأت مرحلة التحول الرقمي والابتكار العلمي، وأُنشئت برامج دراسات عليا في الذكاء الاصطناعي، النانوتكنولوجي، وعلوم المواد، شاركت الجامعة في مؤتمرات علمية دولية، وزاد عدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية، تم تأسيس مراكز تميز علمي في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا الحيوية، وتم إنشاء مركز النانو تكنولوجي والمعمل المركزي بجامعة حلوان، وكذلك إنشاء كيانات استراتيجية بالجامعة، مثل مكتب العلاقات الدولية ومكتب الوافدين، ومركز البحوث البينية، ووحدة التصنيف الدولي، مركز الإبداع والبحث العلمي، مكتب دعم الابتكارات.

وخلال الفترة من  2020–2025 استطاعت الجامعة تحقيق الريادة العلمية والتميز الأكاديمي أطلقت الجامعة أكثر من 100 برنامج أكاديمي حديث، منها 13 برنامجًا دوليًا في العلوم والتكنولوجيا، توسعت في إنشاء مراكز بحثية متعددة التخصصات تخدم أهداف التنمية المستدامة، دعمت الابتكار الطلابي من خلال مسابقات علمية، وحاضنات أعمال، ومشروعات تخرج تطبيقية.

لقد أثبتت جامعة حلوان، عبر خمسين عامًا من العمل الدؤوب، أنها ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل مركزًا علميًا نابضًا بالحياة، يواكب التطورات العالمية ويصنع الفارق في المجتمع المصري. من خلال كلياتها العلمية المتخصصة، ومراكزها البحثية المتقدمة، وبرامجها الأكاديمية المتطورة، استطاعت الجامعة أن تضع بصمتها في مجالات العلوم التطبيقية، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، وأن تخرّج أجيالًا من العلماء والباحثين الذين ساهموا في نهضة الوطن.

جامعة حلوان مسؤولية الريادة العلمية في مصر أوائل الجامعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد أبو الغيط

أبو الغيط يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا في حمص

محمد الحداد

استقبال جثمان محمد الحداد في مطار طرابلس الدولي غدا

وزير الخارجية يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات فى القرن الافريقى

عبد العاطي يتلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية الصومال وتركيا وجيبوتي حول التطورات في القرن الأفريقي

بالصور

رمضان 2026.. الصور الاولي من مسلسل تحت الحصار لـ منة شلبي وإياد نصار

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

نشرة المرأة والمنوعات| حفلات نهاية العام تزيد الإصابة بالنوبات القلبية.. توقعات العرافة العمياء لعام 2026

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد