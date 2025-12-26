مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر

أشاد الفنان مراد مكرم بـ أداء الممثل المصري أمير المصري بعد إنضمامة لـ بطولة أفلام عالمية.

أمير المصري

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أمير المصري، تالت ممثل مصري ينضم لقائمة الممثلين المصريين الي قاموا ببطولة افلام عالميه...بطولة بمعني هم الشخصية الرئيسيه...برافو...حاجه تدعو الي الفخر”.

رامي مالك

مينا مسعود

أمير المصري".

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

وكان قد اقتنص فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي جائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، وقد أعرب النجم أمير المصري عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، وكذلك بالمشاركة في عمل يمثل محطة إنسانية ومهنية مهمة في مسيرته الفنية.

أكد أمير المصري أن الفوز بالجائزة يعكس التقدير لما يقدمه الفيلم من تجربة إنسانية وفنية متكاملة.

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول للفيلم، وأبدى أمير المصري سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع العمل، موضحًا أن «القصص» يعتمد على البعد الإنساني قبل أي شيء، ويسعى إلى ملامسة مشاعر المشاهد عبر شخصيات قريبة من الواقع، وهو ما شعر بصداه بوضوح خلال العرض.

ويشكل أداء أمير المصري قلب التجربة الفنية، إذ اعتمد على التعبير الداخلي والتفاصيل الصغيرة، تاركًا مساحة كبيرة للمشاهد ليجد نفسه في مساحة رحبة مع الشخصيات ويعيد التفكير في تجاربه الخاصة.

وأعرب أمير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن اعتزازه بالعمل مع المخرج أبو بكر شوقي، مشيرًا إلى هدوئه ورؤيته الثاقبة في توجيه كل مشهد، سواء على مستوى حركة الكاميرا أو اختيار زوايا التصوير أو توجيه الممثلين. كما أشاد بأداء باقي أبطال الفيلم، مؤكداً أن كريم قاسم قدم أفضل ما لديه، ونيللي كريم قدّمت الشخصية بشكل متقن ومنحها كل ما تحتاج إليه شكلاً ومضمونًا، ليخرج الفيلم في النهاية بهذا الشكل البديع.

يعتمد الفيلم على سرد الحكايات المتداخلة، حيث تتقاطع مجموعة من القصص في فضاء واحد، ما يعكس قدرة السينما على التعبير عن الصراعات اليومية للإنسان العادي في لحظات مفصلية تجعله مضطرًا لاتخاذ قرارات صعبة في سياقات اجتماعية ونفسية معقدة، دون الوقوع في خطاب مباشر.

واختتم أمير المصري تصريحاته بالتأكيد على أهمية عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، الذي وفّر مساحة للتفاعل المباشر مع الجمهور وصناع السينما من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع المشاهدين منح الفيلم القدرة على الوصول إلى المتلقي كما كان يتمنى.

شهد الفيلم المصري القصص استقبالا حافلا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، وذلك بحضور صناع الفيلم المخرج أبو بكر شوقي والنجوم أمير المصري ونيللي كريم وكريم قاسم وصبري فواز والمنتج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد وضيوف المهرجان لبلبة وإلهام شاهين وهنا شيحة.