قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السودان بين مبادرات السلام وتصعيد الميدان.. مشهد معقد بعد عودة رئيس الوزراء
الشهود تفصل في قضية فتى الدارك ويب.. غدا
مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر
محاكمة 214 متهما بالانضمام لـ معسكرات داعش.. غدا
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مراد مكرم عن أمير المصري: حاجة تدعو إلى الفخر

أمير المصري
أمير المصري
باسنتي ناجي

أشاد الفنان مراد مكرم بـ أداء الممثل المصري أمير المصري بعد إنضمامة لـ بطولة أفلام  عالمية.

أمير المصري 

وكتب مراد مكرم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أمير المصري، تالت ممثل مصري ينضم لقائمة الممثلين المصريين الي قاموا ببطولة افلام عالميه...بطولة بمعني هم الشخصية الرئيسيه...برافو...حاجه تدعو الي الفخر”.

رامي مالك

مينا مسعود

أمير المصري".

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

وكان قد اقتنص فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي جائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، وقد أعرب النجم أمير المصري عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، وكذلك بالمشاركة في عمل يمثل محطة إنسانية ومهنية مهمة في مسيرته الفنية. 

أكد أمير المصري أن الفوز بالجائزة يعكس التقدير لما يقدمه الفيلم من تجربة إنسانية وفنية متكاملة.

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول للفيلم، وأبدى أمير المصري سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع العمل، موضحًا أن «القصص» يعتمد على البعد الإنساني قبل أي شيء، ويسعى إلى ملامسة مشاعر المشاهد عبر شخصيات قريبة من الواقع، وهو ما شعر بصداه بوضوح خلال العرض.

ويشكل أداء أمير المصري قلب التجربة الفنية، إذ اعتمد على التعبير الداخلي والتفاصيل الصغيرة، تاركًا مساحة كبيرة للمشاهد ليجد نفسه في مساحة رحبة مع الشخصيات ويعيد التفكير في تجاربه الخاصة.

وأعرب أمير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن اعتزازه بالعمل مع المخرج أبو بكر شوقي، مشيرًا إلى هدوئه ورؤيته الثاقبة في توجيه كل مشهد، سواء على مستوى حركة الكاميرا أو اختيار زوايا التصوير أو توجيه الممثلين. كما أشاد بأداء باقي أبطال الفيلم، مؤكداً أن كريم قاسم قدم أفضل ما لديه، ونيللي كريم قدّمت الشخصية بشكل متقن ومنحها كل ما تحتاج إليه شكلاً ومضمونًا، ليخرج الفيلم في النهاية بهذا الشكل البديع.

يعتمد الفيلم على سرد الحكايات المتداخلة، حيث تتقاطع مجموعة من القصص في فضاء واحد، ما يعكس قدرة السينما على التعبير عن الصراعات اليومية للإنسان العادي في لحظات مفصلية تجعله مضطرًا لاتخاذ قرارات صعبة في سياقات اجتماعية ونفسية معقدة، دون الوقوع في خطاب مباشر.

واختتم أمير المصري تصريحاته بالتأكيد على أهمية عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، الذي وفّر مساحة للتفاعل المباشر مع الجمهور وصناع السينما من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع المشاهدين منح الفيلم القدرة على الوصول إلى المتلقي كما كان يتمنى.

شهد الفيلم المصري القصص استقبالا حافلا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، وذلك بحضور صناع الفيلم المخرج أبو بكر شوقي والنجوم أمير المصري ونيللي كريم وكريم قاسم وصبري فواز والمنتج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد وضيوف المهرجان لبلبة وإلهام شاهين وهنا شيحة.

أمير المصري نجوم الفن الفنان امير المصري مراد مكرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

مودرن سبورت

مودرن سبورت يعلن تعاقده مع أحمد سامي لتولي القيادة الفنية للفريق

منتخب مصر

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن تشكيل منتخب مصر.. تفاصيل

انجولا

مجموعة مصر.. التعادل 1-1 يحسم مباراة انجولا وزيمبابوي في كأس أمم أفريقيا

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد