انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين.. اليوم

تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السابعة والثلاثين، دورة الأديب الكبير الراحل محمد جبريل، والذي يُقام هذا العام تحت عنوان “الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل”

وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 29 ديسمبر الجاري بقصر ثقافة العريش، في إطار برامج وزارة الثقافة لدعم الحركة الأدبية والفكرية في مختلف ربوع الوطن.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة أن انعقاد المؤتمر العام لأدباء مصر في شمال سيناء يحمل دلالات مهمة، باعتباره رسالة تقدير واعتزاز لأرض مصر الغالية وأبنائها، ودعماً للحراك الثقافي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الثقافة بما تحمله من إبداع ومعرفة هي ركيزة أساسية في بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.



وقال وزير الثقافة: «إن اختيار موضوع “الأدب والدراما.. الخصوصية الثقافية والمستقبل” يعكس إدراكًا عميقًا لدور الأدب والفنون في صياغة وجدان المجتمع، وإبراز ثرائنا الثقافي المتنوع، ودعم قوة مصر الناعمة القادرة على التأثير والبناء»، مؤكدًا حرص الوزارة على تمكين المبدعين وتوسيع قاعدة المشاركة الثقافية في جميع المحافظات.

ويُعقد المؤتمر برئاسة الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل، ويشمل برنامجًا علميًا وثقافيًا مكثفًا يضم إحدى عشرة جلسة بحثية، إلى جانب ورش تدريبية في كتابة الدراما للطفل يقدمها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وورشة لكتابة السيناريو تقدمها الدكتورة أمل الجمل، بالإضافة إلى أمسيات شعرية وقصصية وثلاث موائد مستديرة، بمشاركة نخبة من النقاد والأكاديميين والأدباء من مختلف محافظات مصر، وذلك في ضوء الحراك الثقافي المتنامي بمحافظة شمال سيناء خاصة عقب اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2026.

ويشهد حفل الافتتاح عرضاً فنيًا لفرقة مواهب شمال سيناء، وعرض فيلم تسجيلي عن ذاكرة المؤتمر، يعقبه تقديم الكلمات البروتوكولية، إلى جانب عروض فنية لفرقة العريش للفنون الشعبية.

وتُنفذ أعمال المؤتمر تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر الدكتور مسعود شومان، ومن خلال الإدارة العامة للثقافة العامة وإدارة المؤتمرات وأندية الأدب برئاسة الشاعر وليد فؤاد، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة شمال سيناء، على أن تختتم الفعاليات بعقد جلسة التوصيات في الثامنة والنصف مساء اليوم الختامي، إلى جانب تكريم عدد من الرموز الإبداعية المصرية، وتكريم خاص لمبدعي شمال سيناء من الأدباء والنقاد تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة في الحياة الثقافية المصرية.