القومي للسينما يقيم العرض الخاص للفيلم التسجيلي هي بدار الأوبرا المصرية

أقام المركز القومي للسينما، مساء أمس، برئاسة الدكتور أحمد صالح، وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، العرض الخاص للفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.



شهد العرض حضور عدد كبير من الفنانين والسينمائيين والشخصيات العامة، من بينهم النجمة إلهام شاهين، والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمنتج هشام سليمان، والمخرج علي إدريس، والمخرج محمد ياسين، والمخرج خالد بهجت، والمخرج أشرف فايق، والسيناريست شهيرة سلام، ومدير التصوير محمود عبد السميع، إلى جانب نخبة من المهتمين بالسينما والفن.



الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، ويقدم قصة إنسانية ملهمة تسلط الضوء على رحلة الدكتورة إيمان كريم، التي واجهت الإعاقة بعزيمة وإصرار، لتصبح أحد النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.

وشارك في تنفيذ الفيلم الموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير مصطفى نبيل، والمونتيرة نسمة مصطفى، والجرافيك أحمد السرجاني، والصوت والمكساج بسام فرحات، وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم، والإنتاج الفني رانية محمود، فيما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.



وحظي الفيلم بإعجاب الحضور، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بمشاهدة العمل وما يقدمه من قصة إنسانية مؤثرة وملهمة.

وعقب العرض، أُقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، استضاف خلالها الدكتورة إيمان كريم، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عاطف شكري، والموسيقار راجح داوود، حيث تمت مناقشة الفيلم منذ أن كان فكرة، مرورًا بمراحل التحضير والتنفيذ، وصولًا إلى عرضه أمام الجمهور.

ويُذكر أن الفيلم التسجيلي «هي» للمخرج عاطف شكري، من إنتاج المركز القومي للسينما، كان قد فاز بشهادة التقدير الخاصة ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أُقيم بمدينة نيويورك خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، تأكيدًا لقيمته الفنية ورسالة الأمل التي يحملها.