شهداء لقمة العيش.. أهالي دشنا يشيعون جثامين 7 ضحايا حادث العودة من ليبيا

شيع المئات من أبناء دشنا شمال قنا، جثامين ضحايا حادث الطريق الدولى بمحافظة مطروح، عقب احتراق سيارة ميكروباص كان تقلهم فى طريق عودتهم إلى محافظة قنا لقضاء شهر رمضان المبارك مع ذويهم.

فيما اتشحت بيوت وعائلات الضحايا بالسواد عقب تلقيهم نبأ مصرع ذويهم فى حادث انقلاب واحتراق السيارة الميكروباص، الذى أودى بحياة ٧ ضحايا، و٦ مصابين يتلقون العلاج بمستشفى مرسى مطروح.

وتبين أن الميكروباص، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، بنطاق محافظة مطروح، نتج عنها مصرعه 7 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جميعهم ينتمون لقريتى نجع عزوز و سعيد التابعين لمركز دشنا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح، تمهيدًا لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة قنا، عقب انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتوجه عدد من أبناء دشنا إلى مرسى مطروح، لاستلام الجثامين، ومرافقتهم خلال رحلة العودة إلى مسقط رأسهم بقنا، لمواراة جثامينهم الثرى بمقابر عائلاتهم بنطاق قرى نجع عزوز وسعيد والشيخ على.

فيما اتشحت منازل القريتين بالسواد، وقتحت دواوين العزاء أبوابها انتظاراً لوصول جثامين ضحايا لقمة العيش، عقب إنهاء الإجراءات القانونية، والتعرف على الجثث التى تفحم بعضها نتيجة قوة الاصطدام بين الميكروباص والسيارة النقل.

وضمت قائمة المتوفين كل من: ناصر محمود إسماعيل، سائق السيارة، وحفيده كريم أيمن ناصر ١٠ أعوام، على التقى محمد خليفه، علاء على محمود، محمود جابر أحمد حفنى، حمزه حسين على حسين، مجدى عطيتو على مصطفى، جميعهم مقيمون بدشنا.



فيما ضمت قائمة المصابين كل من: صلاح عزت تغيان 21 عاما، أحمد خالد عبد الواحد 24 عاماً، كمال محمود علي 32 عاماً، حمادة محمد البدري 34 عاماً، أحمد عيد أحمد 25 عاماً.