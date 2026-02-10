قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
حوادث

شهداء لقمة العيش.. أهالي دشنا يشيعون جثامين 7 ضحايا حادث العودة من ليبيا

تشييع جثامين دشنا
تشييع جثامين دشنا
يوسف رجب

شيع المئات من أبناء دشنا شمال قنا، جثامين ضحايا حادث الطريق الدولى بمحافظة مطروح، عقب احتراق سيارة ميكروباص كان تقلهم فى طريق عودتهم إلى محافظة قنا لقضاء شهر رمضان المبارك مع ذويهم.

فيما اتشحت بيوت وعائلات الضحايا بالسواد عقب تلقيهم نبأ مصرع ذويهم فى حادث انقلاب واحتراق السيارة الميكروباص، الذى أودى بحياة ٧ ضحايا، و٦ مصابين يتلقون العلاج بمستشفى مرسى مطروح.

وتبين أن الميكروباص، اصطدم بسيارة نقل ثقيل، بنطاق محافظة مطروح، نتج عنها مصرعه 7 أشخاص وأصيب 6 آخرين، جميعهم ينتمون لقريتى نجع عزوز و سعيد التابعين لمركز دشنا.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى مرسى مطروح، تمهيدًا لنقلهم إلى مسقط رأسهم بمحافظة قنا، عقب انتهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتوجه عدد من أبناء دشنا إلى مرسى مطروح، لاستلام الجثامين، ومرافقتهم خلال رحلة العودة إلى مسقط رأسهم بقنا، لمواراة جثامينهم الثرى بمقابر عائلاتهم بنطاق قرى نجع عزوز وسعيد والشيخ على.

فيما اتشحت منازل القريتين بالسواد، وقتحت دواوين العزاء أبوابها انتظاراً لوصول جثامين ضحايا لقمة العيش، عقب إنهاء الإجراءات القانونية، والتعرف على الجثث التى تفحم بعضها نتيجة قوة الاصطدام بين الميكروباص والسيارة النقل.

وضمت قائمة المتوفين كل من: ناصر محمود إسماعيل، سائق السيارة،  وحفيده كريم أيمن ناصر ١٠ أعوام، على التقى محمد خليفه، علاء على محمود، محمود جابر أحمد حفنى، حمزه حسين على حسين، مجدى عطيتو على مصطفى، جميعهم مقيمون بدشنا.
 

فيما ضمت قائمة المصابين كل من: صلاح عزت تغيان 21 عاما، أحمد خالد عبد الواحد 24 عاماً، كمال محمود علي 32 عاماً، حمادة محمد البدري 34 عاماً، أحمد عيد أحمد 25 عاماً.

قنا ليبيا شهداء لقمة العيش أهالى دشنا شهر رمضان المبارك مرسى مطروح احتراق السيارة

