تدريب عملي للحكام في مركز المنتخبات الوطنية

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، تدريبًا عمليًا اليوم، الثلاثاء لعدد من الحكام، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك في إطار الاستعداد لإدارة المباريات المقبلة.

وشهد التدريب شرحًا عمليًا لعدد من الحالات التحكيمية المختلفة على أرض الملعب، بهدف تطبيقها فى المباريات الرسمية، ورفع مستوى الجاهزية الفنية للحكام.

ويأتي هذا التدريب، ضمن خطة لجنة الحكام الرئيسية لتطوير ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام المصريين، ومواكبة أحدث المتطلبات التحكيمية.

وحرص أوسكار رويز خلال المران على إيقاف التدريب في أكثر من مناسبة، لتوجيه تعليمات مباشرة للحكام، ركز خلالها على آليات التحرك الصحيح داخل الملعب، وسرعة رد الفعل في اتخاذ القرار، إلى جانب أهمية التنسيق والتجانس بين الحكم والمساعدين، والتواصل الفعال مع غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).