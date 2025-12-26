طرح فيلم فلسطين 36 في دور العرض المصرية

تنتظر دور العرض المصرية عرض فيلم فلسطين 36 الذي ينافس رسميا على جائزة أفضل فيلم أجنبي (دولي) ضمن جوائز الاوسكار.



كان الفيلم قد أقيم عرضه العربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور بمهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، وذلك بعد أن تمكّن من الوصول إلى القائمة القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي الثامنة والثلاثين التي تنظمها أكاديمية الفيلم الأوروبي سنويًا تقديرًا للانجازات والتميّز السينمائي، وترشح لجائزة أفضل سيناريو في جوائز آسيا والمحيط الهادئ للشاشة.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بعروض "الجالا" الاحتفالية بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان المعهد الأمريكي للسينما بلوس أنجلوس، شيكاغو السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي BFI.

فلسطين 36 دراما تاريخية تدور حول الثورة الفلسطينية ضد الحكم البريطاني والدعوة إلى الاستقلال عام 1936، بإنتاج دولي مشترك بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن.



الفيلم من تأليف وإخراج آن ماري جاسر، وتصوير هيلين لوفارت، مونتاج تانيا ريدين، وتصميم الديكور نائل كنج، وتصميم أزياء حمادة عطاالله، وموسيقى بن فروست.