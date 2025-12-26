قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
فن وثقافة

طرح فيلم فلسطين 36 في دور العرض المصرية

فيلم فلسطين 36
فيلم فلسطين 36
محمد نبيل

تنتظر دور العرض المصرية عرض فيلم فلسطين 36 الذي ينافس رسميا على جائزة أفضل فيلم أجنبي (دولي) ضمن جوائز الاوسكار.

كان الفيلم قد أقيم عرضه العربي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وفاز مؤخرًا بجائزة أفضل فيلم بمهرجان طوكيو السينمائي الدولي وجائزة الجمهور بمهرجان ساو باولو السينمائي الدولي، وذلك بعد أن تمكّن من الوصول إلى القائمة القصيرة لجوائز الفيلم الأوروبي الثامنة والثلاثين التي تنظمها أكاديمية الفيلم الأوروبي سنويًا تقديرًا للانجازات والتميّز السينمائي، وترشح لجائزة أفضل سيناريو في جوائز آسيا والمحيط الهادئ للشاشة.
 

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بعروض "الجالا" الاحتفالية بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي، كما شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان المعهد الأمريكي للسينما بلوس أنجلوس، شيكاغو السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي BFI.

فلسطين 36 دراما تاريخية تدور حول الثورة الفلسطينية ضد الحكم البريطاني والدعوة إلى الاستقلال عام 1936، بإنتاج دولي مشترك بين فلسطين وبريطانيا وفرنسا والدنمارك وقطر والسعودية والأردن.

الفيلم من تأليف وإخراج آن ماري جاسر، وتصوير هيلين لوفارت، مونتاج تانيا ريدين، وتصميم الديكور نائل كنج، وتصميم أزياء حمادة عطاالله، وموسيقى بن فروست.

فلسطين 36 فيلم فلسطين 36 الأوسكار

