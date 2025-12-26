قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
قسم الفن

وصفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد دورها في مسلسل "ميد تيرم"، بأنه "أصعب دور قدمته حتى الآن"، مشيرة إلى أن الشخصية تمتلك تفاصيل كثيرة ومعقدة للغاية.
 

وأوضحت ياسمينا خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شخصية "تيا" بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة: "تيا بعيدة عني في حاجات كتيرة قوي، شخصية تانية خالص، وعشان كده كانت صعبة جدا".
 

وعن الصراع النفسي للشخصية، فسرت ياسمينا حالة "تيا" بأنها تعاني من "توهان" في كل جوانب حياتها، حيث تشعر وكأنها أُلقيت في مكان لا تعرف كيف تتصرف فيه، وتخاف من اتخاذ أي تصرف خاطئ فتختار عدم التصرف نهائيًا، مما يجعله تظلم نفسها في النهاية.
 

كما تطرقت ياسمينا إلى تعاطفها مع شخصيات أخرى في المسلسل، مثل شخصية "ملك"، التي تشبهت بها في رغبتها في إثبات انتمائها وفخرها بمصريتها بعد العودة من الخارج، ومحاولة جعل الناس يأخذونها على محمل الجد، وكذلك شخصية "يزن" وخوفه من اتخاذ خطوة تجاه موهبته رغم علمه بتميزه فيها.


في سياق متصل، كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن كواليس مشاركتها البارزة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة التجربة بأنها كانت يومًا مليئًا بالأحاسيس ومصدر فخر كبير لها بوطنها ومصريتها.
 

وأوضحت أن التحضيرات لهذا الحدث الضخم تطلبت تكتمًا شديدًا، حيث لم يكن مسموحًا لها الحديث عن الموضوع مع أي شخص، حتى أثناء تواجدها في موقع تصوير مسلسلها "ميد ترم" الذي تزامن مع فترة التحضيرات، وكانت ياسمينا تنتهي من تصوير مشاهدها في المسلسل لتذهب مباشرة ليلًا لحضور البروفات المكثفة التي سبقت يوم الافتتاح.

وعن مشاعرها تجاه هذه المشاركة، قالت ياسمينا: "كان شرف كبير قوي أن أنا أبقى جزء من حاجة زي كده، وبتبقي بجد فخورة بمصريتك جدا".
 

ياسمينا العبد الفنانة ياسمينا العبد مسلسل ميد تيرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

وزير المالية خلال الاجتماع

وزير المالية لسفير كوريا الجنوبية: الاقتصاد المصرى يتحسن بشراكة قوية مع القطاع الخاص

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أنشطة وزارة الإسكان خلال الأسبوع..فيديو جراف

التمور

خبراء الضرائب: 5 خطوات لمضاعفة صادرات التمور المصرية 6 أضعاف وتحويل الفاقد إلى قيمة مضافة

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد