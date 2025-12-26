ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

وصفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد دورها في مسلسل "ميد تيرم"، بأنه "أصعب دور قدمته حتى الآن"، مشيرة إلى أن الشخصية تمتلك تفاصيل كثيرة ومعقدة للغاية.



وأوضحت ياسمينا خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الخميس، المذاع عبر شاشة "ON" مع الإعلامية منى الشاذلي، أن شخصية "تيا" بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، قائلة: "تيا بعيدة عني في حاجات كتيرة قوي، شخصية تانية خالص، وعشان كده كانت صعبة جدا".



وعن الصراع النفسي للشخصية، فسرت ياسمينا حالة "تيا" بأنها تعاني من "توهان" في كل جوانب حياتها، حيث تشعر وكأنها أُلقيت في مكان لا تعرف كيف تتصرف فيه، وتخاف من اتخاذ أي تصرف خاطئ فتختار عدم التصرف نهائيًا، مما يجعله تظلم نفسها في النهاية.



كما تطرقت ياسمينا إلى تعاطفها مع شخصيات أخرى في المسلسل، مثل شخصية "ملك"، التي تشبهت بها في رغبتها في إثبات انتمائها وفخرها بمصريتها بعد العودة من الخارج، ومحاولة جعل الناس يأخذونها على محمل الجد، وكذلك شخصية "يزن" وخوفه من اتخاذ خطوة تجاه موهبته رغم علمه بتميزه فيها.



في سياق متصل، كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عن كواليس مشاركتها البارزة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفة التجربة بأنها كانت يومًا مليئًا بالأحاسيس ومصدر فخر كبير لها بوطنها ومصريتها.



وأوضحت أن التحضيرات لهذا الحدث الضخم تطلبت تكتمًا شديدًا، حيث لم يكن مسموحًا لها الحديث عن الموضوع مع أي شخص، حتى أثناء تواجدها في موقع تصوير مسلسلها "ميد ترم" الذي تزامن مع فترة التحضيرات، وكانت ياسمينا تنتهي من تصوير مشاهدها في المسلسل لتذهب مباشرة ليلًا لحضور البروفات المكثفة التي سبقت يوم الافتتاح.

وعن مشاعرها تجاه هذه المشاركة، قالت ياسمينا: "كان شرف كبير قوي أن أنا أبقى جزء من حاجة زي كده، وبتبقي بجد فخورة بمصريتك جدا".

