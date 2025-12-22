قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
فن وثقافة

أمير المصري: القصص رحلة ملهمة .. وفخور بفوزه بالتانيت الذهبي في قرطاج| خاص

محمد نبيل

اقتنص فيلم «القصص» للمخرج أبو بكر شوقي جائزة التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية، وقد أعرب النجم أمير المصري عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، وكذلك بالمشاركة في عمل يمثل محطة إنسانية ومهنية مهمة في مسيرته الفنية. 

أكد أمير المصري أن الفوز بالجائزة يعكس التقدير لما يقدمه الفيلم من تجربة إنسانية وفنية متكاملة.
 

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي العرض الأول للفيلم، وأبدى أمير المصري سعادته الكبيرة بتفاعل الجمهور مع العمل، موضحًا أن «القصص» يعتمد على البعد الإنساني قبل أي شيء، ويسعى إلى ملامسة مشاعر المشاهد عبر شخصيات قريبة من الواقع، وهو ما شعر بصداه بوضوح خلال العرض.
 

ويشكل أداء أمير المصري قلب التجربة الفنية، إذ اعتمد على التعبير الداخلي والتفاصيل الصغيرة، تاركًا مساحة كبيرة للمشاهد ليجد نفسه في مساحة رحبة مع الشخصيات ويعيد التفكير في تجاربه الخاصة.
 

وأعرب أمير في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن اعتزازه بالعمل مع المخرج أبو بكر شوقي، مشيرًا إلى هدوئه ورؤيته الثاقبة في توجيه كل مشهد، سواء على مستوى حركة الكاميرا أو اختيار زوايا التصوير أو توجيه الممثلين. كما أشاد بأداء باقي أبطال الفيلم، مؤكداً أن كريم قاسم قدم أفضل ما لديه، ونيللي كريم قدّمت الشخصية بشكل متقن ومنحها كل ما تحتاج إليه شكلاً ومضمونًا، ليخرج الفيلم في النهاية بهذا الشكل البديع.

يعتمد الفيلم على سرد الحكايات المتداخلة، حيث تتقاطع مجموعة من القصص في فضاء واحد، ما يعكس قدرة السينما على التعبير عن الصراعات اليومية للإنسان العادي في لحظات مفصلية تجعله مضطرًا لاتخاذ قرارات صعبة في سياقات اجتماعية ونفسية معقدة، دون الوقوع في خطاب مباشر.
 

واختتم أمير المصري تصريحاته بالتأكيد على أهمية عرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر، الذي وفّر مساحة للتفاعل المباشر مع الجمهور وصناع السينما من مختلف الدول، مشيرًا إلى أن التفاعل الإيجابي مع المشاهدين منح الفيلم القدرة على الوصول إلى المتلقي كما كان يتمنى.

شهد الفيلم المصري القصص استقبالا حافلا بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، وذلك بحضور صناع الفيلم المخرج أبو بكر شوقي والنجوم أمير المصري ونيللي كريم وكريم قاسم وصبري فواز والمنتج محمد حفظي والمنتجة شاهيناز العقاد وضيوف المهرجان لبلبة وإلهام شاهين وهنا شيحة.

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

6 حالات يحق فيها للزوج استرداد مسكن الزوجية

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

محافظ المنوفية: اتخاذ إجراءات وقرارات فورية لدعم التأمين الصحي

محافظ المنوفية يتفقد اللمسات النهائية بموقف قويسنا النموذجي تمهيدا للافتتاح والتشغيل.. صور

رئيس مدينة بورفؤاد يهنىء أهالي المدينة بالذكرى الـ 99 لإفتتاح مدينة بورفؤاد

مرور 99 عاما على إنشائها.. بورفؤاد درة الماضي وعطر الحاضر

هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها بتصميم فستان لافت

بعد هجومها على بسمة بوسيل .. من هي العرافة كابي

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

