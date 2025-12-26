قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

هندسة عين شمس تستضيف اجتماع مجلس إدارة مشروع سبرنج ديو

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

استضافت كلية الهندسة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عمرو شعت اجتماع مجلس إدارة مشروع «سبرنج ديو» (Spring Dew).

يأتي ذلك في إطار حرص كلية الهندسة بجامعة عين شمس على دعم منظومة البحث العلمي التطبيقي وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وبما يتسق مع رؤيتها الإستراتيجية في ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع والتنمية المستدامة.


والذي يعد أحد المشروعات البحثية الإقليمية المتميزة، والممول من التحالفات العربية للبحث العلمي والابتكار، ويستهدف تطوير حلول مبتكرة لإزالة الرطوبة من الهواء وتوليد المياه داخل الدفيئات الزراعية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه، والحد من انتشار الأمراض الفطرية، وتعزيز كفاءة واستدامة الإنتاج الزراعي، وذلك بمشاركة شركاء من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين.

وعقد الاجتماع بحضور الأستاذ الدكتور عز الدين عدوان، المنسق الرئيس للمشروع من دولة فلسطين، والأستاذة الدكتورة هدى سوسة، منسق المشروع في جمهورية مصر العربية ورئيس قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة – جامعة عين شمس، والدكتور أحمد السلايمة، منسق المشروع في المملكة الأردنية الهاشمية ومن الجامعة الأردنية، إلى جانب السادة أعضاء مجلس إدارة المشروع.

كما قام الدكتور عمرو شعت بمعاينة الدفيئة الزراعية الذكية التي تم تنفيذها بدعم من المشروع، حيث أبدى إعجابه بمستوى التقدم المحقق، مؤكدًا دعم الكلية واستعدادها لتذليل العقبات بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع البحثية والتطبيقية.  

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور عز الدين عدوان أهداف مشروع “سبرنج ديو”، والتي تتمثل في توليد المياه من الهواء داخل الدفيئات الزراعية عبر خفض مستوى الرطوبة، الأمر الذي يسهم في الحد من انتشار الأمراض الفطرية الناتجة عن الرطوبة العالية، إضافة إلى تقليل استهلاك المياه المستخدمة في عمليات الري، بما يعزز كفاءة الإنتاج الزراعي واستدامته.


بدورها، رحبت الدكتور  هدى سوسة بعقد هذا اللقاء العلمي المهم في رحاب جامعة عين شمس، مثمنة جهود إدارة الجامعة والجهة الممولة للمشروع في الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من التنفيذ، ومعبّرة عن أملها في أن يشكل المشروع نقطة انطلاق جديدة نحو تعمير المناطق الصحراوية وتعزيز الاستدامة في إدارة الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن النمو السكاني والتغير المناخي.   


تعكس استضافة الكلية لمجلس ادارة المشروع رغبتها المتنامية في تبنّي الحلول العلمية المبتكرة الداعمة لمفاهيم الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة، ويعزز من مكانتها ضمن الجامعات الإقليمية والدولية التي تطبق استراتيجيات عملية لمواجهة التغير المناخي وتقليل الانبعاثات الكربونية.


ويُعد المشروع نموذجًا تطبيقيًا متقدمًا للتكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، حيث يساهم في توليد المياه من الهواء داخل الدفيئات الزراعية دون الاعتماد على مصادر مائية تقليدية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات الري والنقل والمعالجة، ويدعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. كما يسهم خفض الرطوبة داخل الدفيئات في تقليل الاعتماد على المبيدات ومكافحة الأمراض الفطرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة البيئة وجودة الإنتاج الزراعي.


وتأتي مشاركة جامعة عين شمس، ممثلة في كلية الهندسة وقسم الري والهيدروليكا، في قلب هذا المشروع الإقليمي المهم، لتؤكد التزام الجامعة بتطبيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما ما يتعلق بالإدارة المستدامة للمياه، والأمن الغذائي، والعمل المناخي. كما يعزز تنفيذ الدفيئة الزراعية الذكية داخل الجامعة من دورها كمركز للابتكار ونقل التكنولوجيا، ويتيح فرصًا تدريبية وبحثية للطلاب والباحثين في مجالات الزراعة الذكية والهندسة البيئية.

كلية الهندسة جامعة عين شمس كلية الهندسة سبرنج ديو

محمود حميدة

سوني هوندا أفيلا 1

The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

