أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذى شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

الذهب والدولار


سعر الذهب بالجنيه 


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 6600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 5817 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5112 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 47720 جنيها.


رصد برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، وجاءت كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه
الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 47.54 جنيه

سعر البيع: 47.64 جنيه

اليورو

سعر الشراء: 56.02 جنيه

سعر البيع: 56.16 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.67 جنيه

سعر البيع: 12.70 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.94 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه


وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة، وأنه في فترات الصباحة هناك شبورة مائية تكون مؤثرة.

مرتفع جوي في طبقات الجو
وأوضحت أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي في طبقات الجو، وأن هذا يتسبب في تكون الشبورة، موضحة أن غرب البلاد تتأثر والمناطق القريبة من الزراعات، تتأثر بالشبورة.

وأشارت إلى أن الجميع عليهم الحذر من الشبورة التي تتكون من الليل وحتى الساعات الصباحية، وأن كل مواطن عليه السير بسرعات منخفضة حالة تكون الشبورة.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال اليوم فهي حول المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 21 لـ 22 درجة، وأن الجو يكون معتدل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

تحذير من الشبورة المائية

وتؤدي الشبوة الكثيفة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق؛ لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

ومن المتوقع أن تشهد معظم الأنحاء الجمعة استقرارًا في حالة الطقس. حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 21 درجة.


تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات.

وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.

