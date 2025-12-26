سجلت أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية، بالتزامن مع ثبات السعر العالمي للأونصة واستقرار أسعار الصرف.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق الكويتي، نحو 39.000 دينار كويتي، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 311.925 دينار، وذلك وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 44.550 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ 40.850 دينار.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 39.000 دينارًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 33.425 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 26.000 دينارًا.

سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 22.275 دينار.

سعر الأونصة بلغ 1385.975 دينار.

سعر الجنيه الذهب سجل 311.925 دينار.

سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في السوق الكويتي

سجل الذهب عيار 24، الأعلى من حيث درجة النقاء، سعر 44.550 دينار للجرام، ويُعد الخيار الأكثر ارتباطًا بالاستثمار والادخار طويل الأجل في السوق الكويتي.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 40.850 دينار، ويُستخدم بشكل ملحوظ في صناعة المشغولات الذهبية الثقيلة، خاصة في المناسبات الاجتماعية.

وسجل الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا وتداولًا، نحو 39.000 دينارا للجرام، ليواصل استقراره مدفوعًا بتوازن العرض والطلب داخل محلات الصاغة.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 33.425 دينار للجرام، ويُفضل في المشغولات ذات التصميمات الحديثة والعصرية.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 26.000 دينارًا للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود، بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 نحو 22.275 دينار للجرام.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، سجل سعره 311.925 دينار، في حين بلغت قيمة الأونصة محليًا 1385.975 دينار، متأثرة بالسعر العالمي للأونصة الذي بلغ 4511.18 دولار، ما يعكس استمرار ارتباط أسعار الذهب في الكويت بحركة السوق العالمية.