أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع تحركات سعر الأونصة عالميًا واستقرار أسعار الصرف.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق السعودية، نحو 476.00 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 3808.00 ريال، وهو ما يعكس هدوءًا في وتيرة التعاملات داخل محلات الذهب.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 544.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 22 سجل 498.75 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 476.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 408.00 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ 317.25 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 12 وصل إلى 272.00 ريال.
سعر الأونصة بلغ 16919.75 ريال.
سعر الجنيه الذهب سجل 3808.00 ريال.
سعر الأونصة عالميًا بلغ 4511.18 دولار.

اسعار الذهب في السعودية اليوم

تفاصيل أسعار أعيرة الذهب في السوق السعودية

سجل الذهب عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة المتداولة في المملكة عند مستوى 544.00 ريالا للجرام، ويُعد هذا العيار الخيار المفضل لأغراض الادخار والاستثمار طويل الأجل نظرًا لنقائه المرتفع.

أما الذهب عيار 22، فقد بلغ سعر الجرام 498.75 ريال، ويُستخدم على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية الثقيلة، خاصة في الأسواق الخليجية.

وسجل الذهب عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين المستهلكين، نحو 476.00 ريالا للجرام، ليحافظ على مستوياته دون تغييرات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 408.00 ريالات، ويُعد هذا العيار الخيار الأكثر استخدامًا في المشغولات ذات التصميمات العصرية.

فيما سجل الذهب عيار 14 سعر 317.25 ريال للجرام، وهو عيار أقل انتشارًا ويُستخدم غالبًا في بعض المشغولات الخفيفة.

وسجل الذهب عيار 12 نحو 272.00 ريالا للجرام، ويُستخدم في نطاق محدود داخل السوق.

وعلى مستوى الجنيه الذهب، بلغ السعر 3808.00 ريالات، بينما سجلت الأونصة محليًا 16919.75 ريال، في حين بلغ سعر الأونصة عالميًا 4511.18 دولار، ما يعكس ارتباط السوق المحلية بالتحركات العالمية للذهب.

