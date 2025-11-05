نواب 2026.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

يبحث الكثيرون عن موعد الانتخابات النيابية 2026، خاصة مع تزايد اللافتات في الشوارع وكذلك الإعلانات على القنوات الفضائية التي تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مع توضيح مواعيد الجولة الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب 2026.

موعد الانتخابات 2026

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في نوفمبر على مرحلتين، حيث قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، إن عملية الاقتراع ستجرى للمصريين في الخارج يومي السابع والثامن من نوفمبر، وتجرى في الداخل على مرحلتين، الأولى في 10 و11 نوفمبر والثانية في 24 و25 منه.

موعد انتخابات مجلس النواب 2026

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (38) لسنة 2025، متضمنًا الجدول الإجرائي الكامل لانتخابات مجلس النواب، والذي يشمل مرحلتين للتصويت داخل وخارج مصر، ومواعيد محددة للطعون وإعلان النتائج.

ستُجرى الانتخابات البرلمانية على مرحلتين وفق الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، على النحو التالي:

المرحلة الأولى.. تشمل محافظات «الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح».

ـ تصويت المصريين بالخارج: 7 و8 نوفمبر 2025

ـ التصويت داخل مصر: 10 و11 نوفمبر 2025

ـ إعلان نتيجة الجولة الأولى: 18 نوفمبر 2025

ـ جولة الإعادة بالخارج: 1 و2 ديسمبر 2025

ـ الإعادة داخل مصر: 3 و4 ديسمبر 2025

ـ إعلان نتيجة الإعادة: 11 ديسمبر 2025

المرحلة الثانية.. تشمل محافظات «القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

ـ تصويت المصريين بالخارج: 21 و22 نوفمبر 2025

ـ التصويت داخل مصر: 24 و25 نوفمبر 2025

ـ إعلان نتيجة الجولة الأولى: 2 ديسمبر 2025

ـ جولة الإعادة بالخارج: 15 و16 ديسمبر 2025

ـ الإعادة داخل مصر: 17 و18 ديسمبر 2025

ـ إعلان نتيجة الإعادة النهائية: 25 ديسمبر 2025

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع ضمان حق الطعن وفق الإجراءات القانونية المقررة.

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات موقع إلكترونيا لمعرفة مقر اللجنة الإنتخابية، وذلك تسهيلا على المشاركة في العملية الانتخابية، حيث أعلنت الهيئة عن إطلاق قاعدة بيانات الناخبين المحدثة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي (اضغط هنــــــــــا).

وتتيح الاستعلام عن اللجنة الانتخابية باستخدام الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، لمعرفة عنوان اللجنة، ورقمها، وموقعها الجغرافي بدقة.

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2025

وعن معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي والاسم 2025، فإنه يمكن للمواطنين الراغبين في التحقق من أماكن لجانهم الانتخابية لعام 2025 الدخول إلى الموقع ذاته أو التطبيق الرسمي للهيئة، وإدخال الرقم القومي أو الاسم الثلاثي، ليتمكن الناخب من التعرف على بياناته الانتخابية الكاملة.