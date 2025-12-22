قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تهدد خطة النقاط العشرين.. بريطانيا تدين موافقة إسرائيل على بناء 19 مستوطنة
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
قانون الإسكان الاجتماعي..عقوبات مشددة فرضها القانون ضد المتلاعبين بالبيانات
هل يأثم من يقرر الامتناع عن الزواج؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح
موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025
مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟
ويتكوف: موسكو متمسكة بالسلام وتثمن جهود واشنطن لإنهاء النزاع الأوكراني
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
رياضة

مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

سلّط المحلل الفني هشام كمال الضوء على أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب مصر، قبل مواجهة زيمبابوي، في مستهل مشوار «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.
 

وقال هشام كمال، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة «صدى البلد»، إن من أهم نقاط القوة التي يعتمد عليها حسام حسن هي القدرة على خلق المساحات للأجنحة، ومنح الظهيرين حرية التحرك وصناعة الزيادة العددية على الأطراف.


وأضاف أن الضغط العالي من جانب المهاجمين يمثل عنصر قوة واضح في أسلوب لعب المنتخب، لما له من دور في إرباك دفاعات المنافسين واستعادة الكرة بسرعة في مناطق متقدمة.


وفي المقابل، أشار كمال إلى وجود بعض الملاحظات الدفاعية، خاصة عند اللعب بطريقة أقرب إلى «4-1-4-1»، أو في حال الاعتماد على خطة «4-3-3»، مؤكدًا أن المنتخب يعاني من مشكلات في التعامل مع الكرات الثانية.


وأوضح أن الكرات الثابتة، وتحديدًا الركنيات، تمثل إحدى نقاط الضعف، مستشهدًا بوضع إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، رغم أن الأنسب تواجده على حدود المنطقة للاستفادة من قدرته على التسديد من خارجها.


ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي، وسط آمال كبيرة بتحقيق بداية قوية تمهد طريق المنافسة على اللقب القاري.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

