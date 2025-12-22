مباراة مصر وزيمبابوي.. كيف يواجه حسام حسن «المحاربين» في أمم أفريقيا؟

سلّط المحلل الفني هشام كمال الضوء على أبرز نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب مصر، قبل مواجهة زيمبابوي، في مستهل مشوار «الفراعنة» ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.



وقال هشام كمال، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» مع الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة «صدى البلد»، إن من أهم نقاط القوة التي يعتمد عليها حسام حسن هي القدرة على خلق المساحات للأجنحة، ومنح الظهيرين حرية التحرك وصناعة الزيادة العددية على الأطراف.



وأضاف أن الضغط العالي من جانب المهاجمين يمثل عنصر قوة واضح في أسلوب لعب المنتخب، لما له من دور في إرباك دفاعات المنافسين واستعادة الكرة بسرعة في مناطق متقدمة.



وفي المقابل، أشار كمال إلى وجود بعض الملاحظات الدفاعية، خاصة عند اللعب بطريقة أقرب إلى «4-1-4-1»، أو في حال الاعتماد على خطة «4-3-3»، مؤكدًا أن المنتخب يعاني من مشكلات في التعامل مع الكرات الثانية.



وأوضح أن الكرات الثابتة، وتحديدًا الركنيات، تمثل إحدى نقاط الضعف، مستشهدًا بوضع إمام عاشور داخل منطقة الجزاء، رغم أن الأنسب تواجده على حدود المنطقة للاستفادة من قدرته على التسديد من خارجها.



ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي، وسط آمال كبيرة بتحقيق بداية قوية تمهد طريق المنافسة على اللقب القاري.