شاهد ..الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي

شارك الإعلامي أحمد حسن لقطات تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن أرضية ستاد أكادير قبل مواجهة زيمبابوي، في كأس أمم أفريقيا بالمغرب عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك .

يختتم اليوم "الأحد" منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمواجهة زيمبابوي في افتتاح مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة حسام حسن نظيره منتخب زيمبابوي غدا الإثنين فى تمام الساعة العاشرة فى افتتاح مبارياته فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

منتخب مصر منذ أول مشاركة له فى بطولة كأس أمم إفريقيا واجه عديد من الصدمات عبر مشواره القاري.

صدي البلد يسلط الضوء على الصدمات التي تلقاها منتخب مصر منذ مشاركته فى بطولة كأس أمم إفريقيا

7 فبراير 2000

بداية الصدمات كانت في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا اصطدم منتخب مصر بنظيره منتخب تونس وخسر بهدف سجله خالد بدرة في الدقيقة 22 من ضربة جزاء.

29 فبراير 2004

خسر منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب الجزائر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس أمم إفريقيا عام 2004 واستمر التعادل 1-1 حتي لحظة انطلاق حسين عشيو من وسط الملعب وراوغ هاني سعيد وانفرد بالمرمى وسجل هدف الفوز للجزائر.

5 فبراير 2017

خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكاميرون في نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2017 والنتيجة كانت تشير للتعادل 1-1 ولكن فجأة قاد فينسنت أبو بكر في الدقيقة 88 هجمة وسدد الكرة على يسار عصام الحضري ليخسر الفراعنة في نهائي كأس إفريقيا.