أنطونيو: منتخب مصر الأوفر حظا في المجموعة.. والمنافسة مفتوحة للجميع

أكد سينيوري أنطونيو، حارس مرمى منتخب أنجولا، أن منتخب مصر يُعد المرشح الأبرز للتأهل عن مجموعته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، مستندًا إلى تاريخه الكبير في المسابقة القارية وقوة العناصر التي يضمها.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية: أن الفراعنة يمتلكون خبرات واسعة اكتسبوها عبر مشاركات عديدة، إلى جانب لاعبين على أعلى مستوى فني وبدني، ما يمنحهم أفضلية واضحة في سباق التأهل.

محمد صلاح.. كلمة السر في قوة مصر

وأشار حارس أنجولا إلى أن وجود نجوم عالميين في صفوف المنتخب المصري، وعلى رأسهم محمد صلاح، يمثل عاملًا حاسمًا في ترشيح مصر للصدارة. وأكد أن لاعبي مصر ينافسون في أقوى الدوريات العالمية، وهو ما ينعكس على أداء المنتخب في البطولات الكبرى، ويمنحه ثقة إضافية أمام أي منافس.

مجموعة نارية ومنافسة صعبة

وشدد أنطونيو على أن المجموعة لن تكون سهلة على أي منتخب، موضحًا أن منتخب جنوب إفريقيا يُعد من الفرق القوية، خاصة بعد ظهوره المميز في النسخة الأخيرة من البطولة. وأضاف أن هذا التطور يجعل المنافسة في المجموعة أكثر قوة وإثارة، ويجعل حسابات التأهل معقدة حتى الجولات الأخيرة.

احترام كامل لزيمبابوي

وتحدث حارس أنجولا عن منتخب زيمبابوي، مؤكدًا أنه لم يصل إلى البطولة بالصدفة، بل جاء نتيجة عمل وجهد كبيرين. وأوضح أن احترام جميع المنتخبات أمر ضروري، لأن أي فريق قادر على قلب الموازين وتحقيق المفاجآت.

طموحات أنجولا كبيرة

وفي ختام تصريحاته، أكد أنطونيو أن المنتخبات الأربعة في المجموعة تملك فرصة حقيقية لتصدر الترتيب، مشيرًا إلى أن منتخب أنجولا سيدخل البطولة بعزيمة كبيرة، وسيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق نتائج إيجابية والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في كأس الأمم الإفريقية



