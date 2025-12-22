تشديدات أمنية ودعم جماهيري وطقس جيد.. سفير مصر يطمئن على بعثة المنتخب بالمغرب

أكد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، أن بعثة المنتخب الوطني تحظى بدعم كبير وتنظيم مميز خلال معسكرها الحالي في مدينة أغادير، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبداللطيف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، أن منتخب مصر يقيم في أحد أفضل فنادق مدينة أغادير، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بدرجة عالية من التركيز والحالة المعنوية المرتفعة بين اللاعبين.

وأضاف سفير مصر أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا مع السلطات المغربية لتوفير كافة سبل الدعم للبعثة المصرية، مؤكدًا أن مدينة أغادير أعدّت ترتيبات خاصة لاستقبال المنتخب، شملت إقامة فعاليات ومهرجانات موسيقية للفريق والجماهير المصرية.

وأشار عبداللطيف إلى أن مدينة أغادير تبعد نحو 500 كيلومتر عن مدينتي الرباط والدار البيضاء، وهما أكبر تجمعات للجالية المصرية في المغرب، إلا أنه جرى التنسيق مع أبناء الجالية لتسهيل حضورهم، حيث تم توفير عدد من الأتوبيسات لنقل المشجعين لدعم المنتخب في المباريات، لافتًا إلى أن الجالية المصرية وصلت بالفعل إلى أغادير، ومن المقرر أن يلتقي بهم قبل المباراة.

وفيما يتعلق بالأجواء المناخية، طمأن سفير مصر الجماهير، مؤكدًا أن الطقس في أغادير مستقر، مع وجود برودة خفيفة فقط، وعدم توقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة.

كما أكد عبداللطيف أن الإعلام المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بوجود المنتخب المصري، حيث تم تسليط الضوء على وصول البعثة، مع تقدير واضح لمكانة المنتخب ونجومه في مختلف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم معه للاطمئنان على استعدادات الفراعنة.

واختتم سفير مصر تصريحاته بالتأكيد على أن ملعب تدريب المنتخب قريب من مقر الإقامة، ما يوفر أجواء مثالية للتركيز والاستعداد، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مشوارهم بالبطولة القارية.