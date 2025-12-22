قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشديدات أمنية ودعم جماهيري وطقس جيد.. سفير مصر يطمئن على بعثة المنتخب بالمغرب

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، أن بعثة المنتخب الوطني تحظى بدعم كبير وتنظيم مميز خلال معسكرها الحالي في مدينة أغادير، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبداللطيف، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «cbc»، أن منتخب مصر يقيم في أحد أفضل فنادق مدينة أغادير، وسط تشديدات أمنية مكثفة، مشيرًا إلى أن الأجواء داخل المعسكر تتسم بدرجة عالية من التركيز والحالة المعنوية المرتفعة بين اللاعبين.

وأضاف سفير مصر أن هناك تنسيقًا وتواصلًا مستمرًا مع السلطات المغربية لتوفير كافة سبل الدعم للبعثة المصرية، مؤكدًا أن مدينة أغادير أعدّت ترتيبات خاصة لاستقبال المنتخب، شملت إقامة فعاليات ومهرجانات موسيقية للفريق والجماهير المصرية.

وأشار عبداللطيف إلى أن مدينة أغادير تبعد نحو 500 كيلومتر عن مدينتي الرباط والدار البيضاء، وهما أكبر تجمعات للجالية المصرية في المغرب، إلا أنه جرى التنسيق مع أبناء الجالية لتسهيل حضورهم، حيث تم توفير عدد من الأتوبيسات لنقل المشجعين لدعم المنتخب في المباريات، لافتًا إلى أن الجالية المصرية وصلت بالفعل إلى أغادير، ومن المقرر أن يلتقي بهم قبل المباراة.

وفيما يتعلق بالأجواء المناخية، طمأن سفير مصر الجماهير، مؤكدًا أن الطقس في أغادير مستقر، مع وجود برودة خفيفة فقط، وعدم توقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة.

كما أكد عبداللطيف أن الإعلام المغربي يولي اهتمامًا كبيرًا بوجود المنتخب المصري، حيث تم تسليط الضوء على وصول البعثة، مع تقدير واضح لمكانة المنتخب ونجومه في مختلف وسائل الإعلام، مشيرًا إلى وجود تواصل دائم معه للاطمئنان على استعدادات الفراعنة.

واختتم سفير مصر تصريحاته بالتأكيد على أن ملعب تدريب المنتخب قريب من مقر الإقامة، ما يوفر أجواء مثالية للتركيز والاستعداد، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مشوارهم بالبطولة القارية.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

جنازة فتاة المنوفية

ضحية لقمة العيش.. تشييع جثمان فتاة توفت في حادث الطريق الصحراوي

جثة - أرشيفية

لكمة في الصدر.. القبض على المتهم بقتل جاره بحلوان

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

التحقيق في اتهام نقيب الموسيقيين لشخص بسبه على فيسبوك

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد