كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي

يخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن ، غدا الاثنين أولي مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

يواجه المنتخب نظيره زيمبابوى غدا فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أدرار بمدينة أغادير بالمغرب.





ومن المتوقع أن يخوض منتخب مصر مباراة زيمبابوي بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى في حراسة المرمى.

ومحمد هانى ورامى ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح في الدفاع

مروان عطية وإمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو فى الوسط

ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وجاءت قائمة منتخب مصر للمشاركة في أمم أفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفي محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.