قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية.. مواجهة نارية بين المغرب وجزر القمر في افتتاح البطولة
للدورة السابعة على التوالي .. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد
محامو المتهمين في قضية سارة خليفة يرفضون الترافع أمام المحكمة.. والقاضي يقرر رفع الجلسة للقرار
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

11 وطنياً و10أجانب.. قائمة مدربي منتخب مصر في أمم أفريقيا خلال 68 سنة

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

بعد غياب دام 15 عاماً و10 أشهر و24 يوماً تعود مدرسة التدريب الوطنية لقيادة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية عن طريق حسام حسن الذي صال وجال وتألق في البطولة كلاعب خلال الثمانينيات والتسعينيات وأوائل هذه الألفية وتوج باللقب ثلاث مرات أعوام 1986 و1998 و2006 ’ ويأمل في كتابة تاريخ جديد في سجله الحافل كمدير فني هذه المرة.

منذ تتويج "منتخب الساجدين" بألقابه الثلاثة التاريخية المتتالية أعوام 2006 و2008 و2010 ’ غاب المدرب المصري عن قيادة بلاده في "العُرس الأفريقي" الأكبر وحضرت ثلاث مدارس أجنبية بدأت بالأرجنتيني هيكتور كوبر في نسخة 2017 بالجابون وتأهل منتخب مصر للنهائي ’ ثم غادر من ثمن النهائي في النسخة التالية عام 2019 في مصر تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري وعاد وتأهل للنهائي في نسخة 2021 بالكاميرون مع البرتغالي كارلوس كيروش ثم خرج من ثمن النهائي في النسخة السابقة في كوت ديفوار تحت قيادة البرتغالي الآخر روي فيتوريا.

المدرسة الوطنية كانت الأكثر نجاحاً مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية مقارنة بنظيرتها الأجنبية ’ حيث توج "الفراعنة" باللقب خمس مرات معها بداية من النسخة الأولى في السودان 1957 مع مراد فهمي وحتى الألقاب الثلاثة الأخيرة مع "المعلم" حسن شحاتة ’  وبينهما جاء اللقب الرابع في ظل قيادة "الأسطورة" محمود الجوهري المصري الوحيد الذي توج بالكأس كلاعب عام 1959 وكمدير فني 1998 في بوركينافاسو تلك النسخة التي قدم خلالها حسام حسن أداء استثنائي وساهم بنصيب الأسد في العودة بالكأس بتسجيله 7 أهداف تربع بها في صدارة هدافي البطولة مناصفة مع الجنوب أفريقي بيندكت مكارثي.

أما اللقبين الثاني والثالث فقد جاءا في ظل قيادة أجنبية ’ بدأت بالمجرب بال تيتكوس في نسخة 1959 بالقاهرة بعد التفوق على السودان (2 – 1) وانتهت بالويلزي مايكل سميث الذي أعاد اللقب لأحضان مصر بعد غياب 27 عاماً عندما تغلب زملاء القائد مصطفى عبده معه على الكاميرون في نسخة 1986 بركلات الترجيح على ملعب القاهرة الدولي.

وخلال مشاركاته الـ 26 السابقة في البطولة توزعت القيادة الفنية لـ "زعيم أفريقيا" الأول بين المدرستين الوطنية والأجنبية بواقع 11 مصرياً و10 من الأجانب الذين ينتمون لـ 8 مدارس في أوروبا والأميركتين (المجر ’ ألمانيا ’ ويلز ’ هولندا ’ فرنسا ’ الأرجنتين ’ المكسيك ’ والبرتغال).

الكوادر الوطنية بدأت في النسخة الأولى مع مراد فهمي ’ ثم قاد الثنائي حنفي بسطان ومحمد الجندي المنتخب لبلوغ نهائي النسخة الثالثة في إثيوبيا عام 1962 وخسروا أمام (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل أربعة بعد شوطين إضافيين ’ ثم حقق المنتخب المركز الثالث في النسخة الغانية 1963 تحت قيادة فؤاد صدقي وعاد وأنهى رابعاً أيضاً في السودان 1970 مع محمد عبده صالح "الوحش".

تحت قيادة "الوحش" كذلك حقق زملاء النجم طاهر أبوزيد المركز الرابع في نسخة 1984 بكوت ديفوار بعد أداء ولا أروع وكرروا ما تحقق في نسخة 1980 بنيجيريا مع عبد المنعم الحاج ’ بعدها غادروا من الباب الصغير في نسختي 1990 بالجزائر تحت قيادة هاني مصطفي الذي قاد المنتخب الثاني بعد رفض محمود الجوهري خوض البطولة بسبب الاستعداد لكأس العالم ’ قبل أن يتكرر السيناريو في النسخة التالية بالسنغال 1992 مع الجوهري ذاته بعد خسارتين أمام زامبيا بهدف كالوشا بواليا ثم غانا بهدف أنتوني يبواه.

مع الجوهري أيضاً ودع منتخب مصر بطولة 2002 من ربع النهائي بالخسارة أمام الكاميرون بهدف باتريك مبوما ’ ومن مرحلة المجموعات في نسخة 2004 بتونس مع محسن صالح بعد فوز على زيمبابوي وخسارة أمام الجزائر بالهدف الشهير لـ حسين عشيو وتعادل مع الكاميرون ’ بعدها حقق المدرب الكبير حسن شحاتة 3 ألقاب متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

في المقابل أخفق "الفراعنة" في التتويج باللقب على أرضهم وبين جماهيرهم في نسخة 1974 تحت قيادة الألماني ديتمار كرامر ’ ثم اكتفوا بالمركز الرابع في النسخة التالية عام 1976 في إثيوبيا تحت قياده مواطنه بوركهارد بيب في النسخة التي توج بها منتخب المغرب ’ ثم ودعوا المنافسات من الدور الأول لأول مرة عام 1988 بالمغرب تحت قيادة الويلزي مايكل سميث وتوقف مشوارهم عند الدور الثاني (ربع النهائي) في نسختي 1996 بجنوب أفريقيا مع الهولندي رود كرول وفي نسخة غانا ونيجيريا سنة 2000 مع الفرنسي جيرار جيلي.

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا حسام حسن محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

ام جي HS هايبرد موديل 2026

سعر ام جي HS هايبرد 2026 في السعودية

اكسييد LX ام دونج فنج ماجي 2026

أيهما تفضل .. اكسييد LX أم دونج فنج ماجي 2026؟ | مواصفات وأسعار

خاتم فالور 1

بتصميم خفيف الوزن .. خاتم ذكي جديد يُغني عن سمارت ووتش وبسعر لا يُصدق

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد