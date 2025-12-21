أرقام صادمة لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا قبل مواجهة زيمبابوي

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.



رقم صادم لمنتخب مصر

وقبل مواجهة زيمبابوي وقع منتخب مصر في 7 تعادلات من أخر 8 مباريات لعبها في بطولة أمم أفريقيا

وللصدفة الغريبه أن الانتصار الوحيد الذي حققه منتخب مصر في اخر نسختين من البطولة كان أمام المغرب بنتيجة 2-1

تفاصيل أخر 8 مباريات لمصر في أمم أفريقيا

منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 صعد من دور المجموعات بعد التعادل في ثلاث مباريات أمام الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وخسر منتخب مصر أمام الكونغو في دور ال16 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بنتيجة 1-1

وفي نسخة أمم افريقيا عام 2021 التي وصل فيها الفراعنة للنهائي تعادل منتخب مصر في دور ال16 أمام ساحل العاج وتأهل بركلات الترجيح وفاز على المغرب في دور الربع النهائي بنتيجة 2-1

وتعادل منتخب مصر أمام الكاميرون 0-0 قبل الفوز بركلات الترجيح والخسراة أيضا أمام السنغال بركلات الترجيح بعد التعادل