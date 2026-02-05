أخبار التوك شو: الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي..المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:





الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح

أكد الرئيس السيسي، ترحيبه بضيف مصر العزيز، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والوفد المرافق له، معبرا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين.الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيسي لعملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.





الرئيس التركي: رؤية 2035 سترسم مستقبل مصر.. ومصر وتركيا دولتان رئيسيتان بالتطورات التي تشهدها المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يسعدني لقاء مجتمع الأعمال، خلال زيارتي للقاهرة، مشيرا إلى أنه أشكر القيادة المصرية على حفاوة الاستقبال.





أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي وأردوغان اليوم: قمة الاستقرار الإقليمي

علق الإعلامي أحمد موسى على زيارة الرئيس التركي لمصر اليوم، واستقبال الرئيس السيسي له، قائلا: هناك تعاون كبير بين مصر وتركيا في المجالات كافة.





خالد أبو بكر: هناك حاجة لمراجعة تطبيق الحقوق بين الشرع والقانون

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تفسير حديث الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن حقوق الزوجة في الثروة قد يثير لبسًا لدى كثيرين، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان يحق للزوجة أن تحصل على نصيب من ثروة الزوج قبل توزيع الميراث.





المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية

علق الإعلامي أحمد موسى، على حديث النائب محمد أبو العينين مع عدد من المستثمرين الأتراك حول الفرص الواعدة في السوق المصري.اتصالات النواب: قرارات عاجلة بغلق منصات مراهنات إلكترونية خلال أيام

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار قرارات عاجلة بغلق منصتي «إكسبت» و«ميلبت» للمراهنات الإلكترونية داخل مصر، في إطار جهود الدولة لمواجهة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت.خالد البلشي: المعارضة لا تنفي الاعتراف بواقع حرية التعبير

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ حرية الصحافة في تاريخ مصر لم تتحقق بصورة كاملة في أي مرحلة، موضحًا أن حرية الصحافة لا تقتصر على حرية الكلام فقط، بل تشمل منظومة أوسع من القوانين والضمانات.





ابني كان بيحبها وبيخاف عليها..والدة ضحية غدر زوجته بالبحيرة تكشف تفاصيل جديدة

أكدت والدة محمد علي العبد، ضحية غدر زوجته في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، أن الزوجة كانت دائمة افتعال المشاكل ولم تكن تكن مشاعر حقيقية لابنها، متابعة:" ابني كان بيحبها جدا وكانت دايما بتتخانق مع الجيران".

