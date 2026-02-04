قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
توك شو

خالد أبو بكر: هناك حاجة لمراجعة تطبيق الحقوق بين الشرع والقانون

الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تفسير حديث الإمام الأكبر شيخ الأزهر بشأن حقوق الزوجة في الثروة قد يثير لبسًا لدى كثيرين، خاصة فيما يتعلق بما إذا كان يحق للزوجة أن تحصل على نصيب من ثروة الزوج قبل توزيع الميراث.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأمر يتعلق بحق من الحقوق قد يكون مستحقًا قبل توزيع التركة، وفق ما جاء في خطاب شيخ الأزهر، داعيًا إلى ضرورة التوضيح دائمًا لتجنب أي سوء فهم.

وتابع، أنّ المعيار الفعلي لتحديد نصيب الزوجة من الثروة في حال المشاركة في تنمية الأسرة يعتمد على تفاصيل عديدة، مثل حجم المساهمة الزمنية والمادية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى مراجعة كيفية تطبيق هذا الحق عمليًا مع مراعاة الشرع والقانون.

وأوضح أن القانون المصري الحالي لا يطبق هذا الحق كما ورد في خطاب شيخ الأزهر، ما قد يؤدي إلى اختلاف بين التفسير الديني والتطبيق القانوني.

كما شدد خالد أبو بكر على الأثر الكبير للخطاب الديني في المجتمع المصري، موضحًا أن الناس يستمعون إلى كلمات الإمام الأكبر باهتمام بالغ، ما يجعل هذا الموضوع ذا تأثير واسع على الممارسات الأسرية والتوزيع المالي داخل البيوت. 


ودعا خالد أبو بكر إلى ضرورة التواصل مع مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء لتوضيح معيار التطبيق وضمان حقوق الزوجات وفق الشريعة.

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

أقل من مليون و500 ألف.. أفضل 5 سيارة SUV "زيرو"

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

