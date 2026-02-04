احنا اللي هنقف لك.. رسالة خالد أبوبكر لكل زوجة يبتزها زوجها بفيديوهات:"هنحافظ على كرامة بناتنا"

وجّه الإعلامي خالد أبو بكر، رسالة إنسانية عاجلة، أكد خلالها رفضه القاطع لأي محاولات لابتزاز السيدات داخل إطار العلاقة الزوجية، خاصة من خلال تصوير العلاقات الخاصة ثم استخدام تلك المواد لاحقًا في التهديد أو الإساءة.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ مثل هذه الأفعال تمثل انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن المرأة في هذه الحالة تكون ضحية، ولا يجوز بأي حال اعتبار ذلك ضعفًا أو مصدرًا للخجل.

وأوضح خالد أبو بكر أن مكتبه ووسائل الإعلام التي يعمل بها على استعداد كامل لاستقبال أي سيدة تتعرض لمثل هذا النوع من الابتزاز، مع التعهد بالحفاظ الكامل على الخصوصية والسرية، والعمل على استرداد الحقوق القانونية كاملة.

وأكد أن العلاقة الزوجية لا تتضمن أي جرم أو خطأ من جانب المرأة، داعيًا السيدات إلى عدم الخوف أو التردد في طلب المساعدة.

وأضاف خالد أبو بكر أنه لا يمكن القبول بمشاهد الألم والارتباك التي تعانيها بعض الأسر، مشيرًا إلى حالات وصلت إليه لأمهات وبنات في أوضاع نفسية صعبة نتيجة التهديد.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع، والآباء والأمهات، موقفًا شريفًا في الدفاع عن بناتهم، مؤكدًا أن كرامة النساء والفتيات خط أحمر، وأن هذا النوع من الجرائم لا يجوز السماح به أو التهاون معه تحت أي ظرف.