قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل ريال مدريد لمواجهة بنفيكا في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا
توقعات بوصول سعر الأوقية لـ5500 دولار.. مفاجأة في أسعار الذهب العالمية
تشكيل ليفربول ضد كاراباج في دوري أبطال أوروبا
ضوابط التبليغ عن المواليد الجدد بالقانون
مستشار خامنئي: الرد على أي عمل عسكري سيكون فوريا يستهدف تل أبيب وكل الداعمين
أحمد موسى: المواطن المصري يعاني لكنه يدرك من يعمل لصالح الدولة
اللي عايز يتجوز يعمل إيه؟.. أحمد موسى يعلق على ارتفاع أسعار الذهب
بيراميدز يتعادل مع الجونة 1-1 في الشوط الأول بالدوري
الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي على ضم كامويش.. وتوقيع العقود اليوم
مرموش بجوار هالاند.. تشكيل مانشستر سيتي أمام جلطة سراي في أبطال أوروبا
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر
محمود محسن

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ عرض مخرجات الاجتماعات الحزبية على الجمهور يعد خطوة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن المواطن يجب أن يعرف ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والأحزاب.

وأضاف “أبو بكر” مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ النقاشات المتعلقة بالتعديلات الضريبية على السكن الخاص، على سبيل المثال، ينبغي أن توثق وتعكس المواقف الرسمية للحزب والحكومة بشكل واضح.

وأضاف “أبو بكر” أن إشراك النواب في مثل هذه الاجتماعات يعكس رغبتهم في متابعة السياسة العامة ومساءلة المسؤولين، لكنه شدد على أن هذه اللقاءات يجب أن تتسم بالموضوعية وتعرض كافة التفاصيل أمام المواطنين، لا الاكتفاء بالمظاهر أو الصور فقط.

وأشار “أبو بكر” إلى أن هذه الممارسة تمثل تجربة جديدة في الحياة السياسية المصرية، وهي مؤشر على ميل نحو ثقافة برلمانية حقيقية، حيث تصبح الأحزاب والشعب على اطلاع دائم بما يتم مناقشته والقرارات التي تُتخذ، بما يعزز الديمقراطية والمساءلة.

خالد أبو بكر الاجتماعات الحزبية المواطن الحكومة الأحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

رمال مثيرة للأتربة تضرب عدة محافظات | تحذير عاجل من الأرصاد

بسام الشماع

بسام الشماع يستعرض "عبقرية المصري القديم" في ندوة بمؤسسة زاهي حواس

الآباء الأساقفة

دير المحرق يحتفل بالذكرى الثانية والعشرين لنياحة القمص ثاؤفيلس المحرقي

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد