خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ عرض مخرجات الاجتماعات الحزبية على الجمهور يعد خطوة أساسية لضمان الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن المواطن يجب أن يعرف ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والأحزاب.

وأضاف “أبو بكر” مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ النقاشات المتعلقة بالتعديلات الضريبية على السكن الخاص، على سبيل المثال، ينبغي أن توثق وتعكس المواقف الرسمية للحزب والحكومة بشكل واضح.

وأضاف “أبو بكر” أن إشراك النواب في مثل هذه الاجتماعات يعكس رغبتهم في متابعة السياسة العامة ومساءلة المسؤولين، لكنه شدد على أن هذه اللقاءات يجب أن تتسم بالموضوعية وتعرض كافة التفاصيل أمام المواطنين، لا الاكتفاء بالمظاهر أو الصور فقط.

وأشار “أبو بكر” إلى أن هذه الممارسة تمثل تجربة جديدة في الحياة السياسية المصرية، وهي مؤشر على ميل نحو ثقافة برلمانية حقيقية، حيث تصبح الأحزاب والشعب على اطلاع دائم بما يتم مناقشته والقرارات التي تُتخذ، بما يعزز الديمقراطية والمساءلة.