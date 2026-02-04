الرئيس التركي: رؤية 2035 سترسم مستقبل مصر.. ومصر وتركيا دولتان رئيسيتان بالتطورات التي تشهدها المنطقة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يسعدني لقاء مجتمع الأعمال، خلال زيارتي للقاهرة، مشيرا إلى أنه أشكر القيادة المصرية على حفاوة الاستقبال.

وقال رجب طيب أردوغان، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع الرئيس السيسي، أنه ناقشنا اليوم خلالل مجلس التعاون الإستراتيجي تفاصيل العلاقات الإستراتيجية والتجارية بين بلدينا ووقعنا الإتفاقيات التي تهدف لتعزيز العلاقات بيننا بين مصر.

وتابع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن رؤية 2035 والتي سترسم مستقبل مصر، مؤكدا أننا دولتين رئيسيتين في التطورات التي تشهدها المنطقة، فنحن نعمل على إستقرار منطقتنا.

وأشار رجب طيب أردوغان إلى أنه نعمل في استغلال هذا التعاون في أفضل شكل ممكن في الإستثمار والتجارة.