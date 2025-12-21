«لا ألوان ولا انتماءات».. محمد هاني يدعو الجماهير لدعم منتخب مصر

وجه محمد هاني، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم والنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير الكرة المصرية قبل مباراة منتخب مصر ضد زيمبابوي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب محمد هاني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورا قال فيه: «لا ألوان ولا انتماءات إلا لمنتخب مصر».

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.

طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى تاريخه الحافل في أمم أفريقيا، ورغبة لاعبيه في إسعاد الجماهير المصرية.

ويعوّل الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والشباب من أجل الظهور بصورة مميزة منذ المباراة الافتتاحية.