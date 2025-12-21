قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طعنه وسرقه.. شاهد عيان يروي لحظة قـ.ـتل أخ لـ شقيقه بمحل عمله في البدرشين
برلماني: لا لتغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ونعم لإشراك القطاع الخاص وفق استراتيجية 2030
نحو توازن تجاري أفضل.. الصادرات المصرية تتصدر مؤشرات النمو في 2025
أيام الصيام في شهر رجب.. انتهز الفرصة وتقرب لله عز وجل
محافظ القاهرة: تصدر العاصمة أفريقيًا في البنية التحتية تتويج لجهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي
أحمد حافظ رئيسًا لمجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.. وأباظة وفتحي وكيلين | اعرف التشكيل الجديد
شتاء غير معتاد في مصر.. أمطار أعلى من الطبيعي وموجات برد قادمة
الوزراء: زيادة الصادرات غير البترولية لـ 44.4 مليار دولار بنسبة 18.4%
وكيل تشريعية الشيوخ: حريصون على خروج قانون الكهرباء بالصورة المثلى
رئيس برلمانية المصري الديمقراطي بالشيوخ يرفض تعديلات قانون الكهرباء: تهدد البسطاء
وزارة التخطيط تترّأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة «المصرية - الأرمينية» المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي
تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح
رياضة

جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي قبل انطلاق أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام و إبراهيم حسن ، أرضية استاد " الملعب الكبير بأكادير " الذي يستضيف مباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في الجولة الأولي لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.
 

طموحات الفراعنة في البطولة
يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى تاريخه الحافل في أمم أفريقيا، ورغبة لاعبيه في إسعاد الجماهير المصرية.

ويعوّل الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والشباب من أجل الظهور بصورة مميزة منذ المباراة الافتتاحية.

منتخب مصر حسام حسن أمم أفريقيا مصر ضد زيمبابوي

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

أرشيفية

تصعيد روسي ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يناشد أوروبا بتعزيز الدعم العسكري

سمية الألفي

بعد وفاة سمية الألفي.. سر ابتعادها عن التمثيل وصراعها مع المرض

أرشيفية

حماس: استمرار انهيار المباني يعكس تفاقم المخاطر الإنسانية في غزة

أسهل طريقة عمل الحواوشي المصري بالعيش البلدي

اكتشاف واعد قد يوقف السكري قبل بدايته

الفرق بين الشاي الأخضر والأسود وتأثيره على المعدة

طريقة عمل اللحمة الستيك بالبصل بمذاق مميز

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

