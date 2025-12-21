جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي قبل انطلاق أمم أفريقيا

تفقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام و إبراهيم حسن ، أرضية استاد " الملعب الكبير بأكادير " الذي يستضيف مباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء غد - بتوقيت القاهرة - في الجولة الأولي لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية.

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اليوم الأحد تدريباته في مدينة أغادير المغربية، وذلك ضمن التحضيرات النهائية قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب زيمبابوي.

وتأتي هذه الحصة التدريبية لوضع اللمسات الأخيرة على خطة اللعب، وتجهيز اللاعبين بدنيًا وذهنيًا، مع التركيز على الجوانب التكتيكية التي ينوي الجهاز الفني تطبيقها خلال اللقاء.

ويحاول حسام حسن تنظيم الأداء الدفاعي والهجومي والرباط بين الخطوط للحفاظ على شكل الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا وتحقيق الفوز في الافتتاح لتقديم دفعة معنوية للجماهير واللاعبين قبل المواجهات القوية.

موعد مباراة مصر وزيمبابوي

يستهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بمواجهة منتخب زيمبابوي، في اللقاء المقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة في مشوار البطولة.



طموحات الفراعنة في البطولة

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة للمنافسة على اللقب، مستندًا إلى تاريخه الحافل في أمم أفريقيا، ورغبة لاعبيه في إسعاد الجماهير المصرية.

ويعوّل الجهاز الفني على مزيج من الخبرة والشباب من أجل الظهور بصورة مميزة منذ المباراة الافتتاحية.