«تعيين غير مُختص أشعل الأزمة».. عمرو الخشاب يروي تفاصيل استبعاده عن منتخب مصر قبل كأس العرب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات الناقد الرياضي عمرو الخشاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الخشاب عبر برنامج «ستاد المحور»: «تفاجأت بخروجي من جروب "الواتس آب" لمنتخب مصر الثاني قبل أيام من سفر البعثة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب».

وأضاف الخشاب: «كنت محللًا للأداء لمنتخب مصر الثاني وتم استبعادي من المعسكر الأخير بسبب أحد أفراد الجهاز المعاون لحلمي طولان، واستقدام شخص آخر غير مختص».

وأكمل: «تفاجأت بتعيين الإداري المسؤول عن الرخص التدريبية بالاتحاد محللًا للأداء، ومشرفًا على عملي، وعلمت بعد ذلك أنه عرض كل مجهودي على الفريق كأنه من قام بإعداده».

واختتم الخشاب: «كنت محلل الأداء الوحيد مع المنتخب الوطني المصري وعملت بموافقة حلمي طولان، ومع ذلك رحلت قبل انطلاق البطولة لأسباب غير فنية».