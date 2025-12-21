مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار

أكد الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، صعبة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا، خلال فيديو خاص لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «يمكنني القول إن منتخب زيمبابوي يستعد بشكل جيد جدًا، وكل الأمور تسير على ما يرام. نأمل أن نتمكن من التأهل إلى ما بعد دور المجموعات».

وأضاف: «المجموعة متوازنة للغاية، وتضم ثلاثة منافسين أقوياء، وهم مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، لكننا نؤمن بحظوظنا ونعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للتأهل، وهذا هو هدفنا الأساسي».

وتابع مدرب زيمبابوي: «لا يمكننا الذهاب إلى أي بطولة ونحن نفكر في الخسارة، بل نشارك دائمًا بهدف التأهل والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، رغم صعوبة مواجهة مصر في الجولة الأولى».