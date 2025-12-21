قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد
التاريخ والأرقام تنحاز للفراعنة.. مدرب أنجولا السابق لـ منتخب مصر: احذروا هذا الثلاثي
مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 .. تعرّف عليها
كاليفورنيا تغرق في الظلام .. 130 ألف منزل بدون كهرباء بـ «سان فرانسيسكو»
محمد صبحي يكشف سر نجاحه: الفنان الذي يصمت يفقد وجوده قبل أن يبدأ |فيديو
مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار
استقرار مشروط.. أماني الطويل تحذّر: هدنة السودان بلا حل سياسي قد تمهّد لصراع جديد
بعد الاستيلاء على سفينة نفط ثانية.. فنزويلا تتهم أمريكا بـ «القرصنة» وانتهاك اتفاقيات البحار
مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12-2025 .. والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم 21-12-2025
راضي الجعايدي: «معلول» أهم محترف عربي بالسنوات الأخيرة.. وتونس المرشح الأول لحصد أمم أفريقيا
قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدرب زيمبابوي: منتخب مصر منافس قوي في «أمم إفريقيا» .. وجاهزون لتحدّي الكبار

رباب الهواري

أكد الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، أن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، صعبة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا، خلال فيديو خاص لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور: «يمكنني القول إن منتخب زيمبابوي يستعد بشكل جيد جدًا، وكل الأمور تسير على ما يرام. نأمل أن نتمكن من التأهل إلى ما بعد دور المجموعات».

وأضاف: «المجموعة متوازنة للغاية، وتضم ثلاثة منافسين أقوياء، وهم مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، لكننا نؤمن بحظوظنا ونعتقد أن لدينا فرصة حقيقية للتأهل، وهذا هو هدفنا الأساسي».

وتابع مدرب زيمبابوي: «لا يمكننا الذهاب إلى أي بطولة ونحن نفكر في الخسارة، بل نشارك دائمًا بهدف التأهل والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات، رغم صعوبة مواجهة مصر في الجولة الأولى».

