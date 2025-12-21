«فيفا» يحكم إفريقيا .. تفاصيل قرارات «كاف» المُفاجئة بشأن البطولات القارية |فيديو

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علا محمد

أكد حسن مظهر الدسوقي، الناقد الرياضي، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بات صاحب التأثير الأكبر على قرارات الكرة الأفريقية، مشيرًا إلى أن العديد من الملفات داخل القارة تُدار وفق رؤية فيفا.

وأوضح الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كان قد أبدى اعتراضه في وقتٍ سابق على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية كل أربع سنوات، قبل أن يوافق لاحقًا على استمرارها، في ظل الضغوط والتوجهات العامة لفيفا.

وأضاف الناقد الرياضي أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لعب دورًا محوريًا في وصول باتريس موتسيبي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بعدما أقنع باقي المرشحين بالتنازل عن خوض الانتخابات، ليتولى الجنوب إفريقي المنصب بالتزكية.

وتطرّق الدسوقي إلى الجوائز المالية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق الذي يحصل على المركز الثاني ينال جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، في حين يحصل كل فريق يصل إلى الدور نصف النهائي على 2 مليون دولار، وهو ما يعكس التطور الكبير في العوائد المالية للبطولات القارية.

