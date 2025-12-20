رئيس الكاف باتريس موتسيبي يعلن إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقي بالشراكة مع فيفا... تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن إعلان رئيس الكاف باتريس موتسيبي إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقي بالشراكة مع فيفا.

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رئيس الكاف باتريس موتسيبي يعلن إطلاق بطولة دوري الأمم الإفريقي بالشراكة مع فيفا... مع اعتماد إقامة كأس أمم إفريقيا مرة كل أربع سنوات".

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلغاء مباراة الإمارات والسعودية في بطولة كأس العرب 2025، والتي كانت مخصصة لتحديد المركز الثالث، بعد تعذر استكمالها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المنتخبان قد خاضا الشوط الأول من اللقاء، الذي أُقيم على استاد خليفة الدولي في الدوحة، وانتهى بالتعادل السلبي (0-0)، قبل أن تتسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق والرعد في تأجيل انطلاق الشوط الثاني.

وأعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي عدم إمكانية استكمال المباراة في ظل تجمع المياه على أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس حفاظًا على سلامتهم.