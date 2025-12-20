الزمالك ثانيا بقائمة أكثر الأندية العربية في قضايا ايقاف قيد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن قائمة الأندية العربية التي لديها قضايا ايقاف قيد.

قيد الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"الزمالك في المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية العربية التي لديها قضايا ايقاف قيد

وايضا في المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية الأفريقية التي لديها قضايا ايقاف قيد".

أحمد حسن: إيقاف قيد تاسع وعاشر في الطريق إلى الزمالك

وكان قد كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن ملف القيد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي قد يواجه عقوبات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “إيقاف قيد تاسع وعاشر في الطريق على الزمالك خلال الفترة المقبلة”.