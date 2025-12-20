أحمد حسن: إيقاف قيد تاسع وعاشر في الطريق إلى الزمالك

كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن ملف القيد داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن النادي قد يواجه عقوبات إضافية خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “إيقاف قيد تاسع وعاشر في الطريق على الزمالك خلال الفترة المقبلة”.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود، اليوم السبت، في تمام الساعه الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ببطولة كأس عاصمة مصر، بالمباراة التي تقام باستاد المقاولون العرب.

ويعاني فريق الزمالك من غيابات عديدة، حيث يغيب عنه كل من أحمد فتوح ومحمد إسماعيل ومحمد صبحى وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة، لتواجدهم مع المنتخب الأول استعداد لأمم أفريقيا، والأنجولي شيكو بانزا لمشاركته مع منتخب أنجولا بالبطولة نفسها، وكذلك التونسي سيف الدين الجزيرى مع منتخب تونس، بالإضافة لإصابة عبد الله السعيد وأحمد ربيع، وغياب محمد السيد للتجميد على خلفية عدم التجديد للزمالك.

كما يتدرب أحمد حمدي منفردا في ظل أزمته مع المدير الفني ، عقب مشاداة كلامية حدثت بينهما.