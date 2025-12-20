مليار جنيه لإنقاذ الزمالك.. هل تكون شركة الكرة طوق النجاة؟| خاص

تلقى نادي الزمالك صدمة جديدة بعد صدور عقوبة إضافية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد ومنع النادي من تسجيل لاعبين جدد بسبب مستحقات مالية متأخرة لمدربين سابقين.

وتأتي العقوبة في توقيت بالغ الصعوبة قبل فتح باب الانتقالات الشتوية المقبلة لتضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة الزمالك على تدعيم صفوفه أو حتى الحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

ضربة مزدوجة قبل يناير

تمثل عقوبة إيقاف القيد ضربة قوية للزمالك خاصة في ظل المعاناة المالية التي يمر بها النادي والتي تفاقمت مؤخرا بعد سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر ما أدى إلى توقف مشروعات استثمارية كانت تعول عليها الإدارة في توفير موارد مالية ضخمة بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي النادي.

ديون متراكمة وأزمات متشابكة

أصبح الزمالك محاصرا بدوامة من الديون المتراكمة تهدد ليس فقط ملف التعاقدات الجديدة في يناير بل تمتد أيضا إلى صعوبة سداد مستحقات لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني وهو ما ينذر بتداعيات فنية وإدارية خطيرة.

وتتزامن الأزمة المالية مع حالة من عدم الاستقرار الإداري والفني ما يضع النادي في موقف صعب مقارنة بمنافسيه المباشرين الأهلي وبيراميدز اللذين ينعمان باستقرار مالي وإداري واضح خلال الفترة الحالية.

أزمة أرض السادس من أكتوبر

تبقى أزمة سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر من جانب وزارة الإسكان واحدة من أبرز الأزمات التي تلقى بظلالها على مستقبل الزمالك بعدما أوقفت مشاريع استثمارية كان من شأنها توفير دخل ثابت للنادي ودعم فريق الكرة ماليًا وهو ما زاد من حجم الضغوط الواقعة على الإدارة الحالية.

شركة الكرة.. طوق النجاة الأخير؟

في ظل تفاقم الأزمات عاد ملف إنشاء شركة الكرة إلى الواجهة بقوة حيث كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" أن هناك تحركات جادة لإخراج شركة الكرة إلى النور باعتبارها الحل الأخير لإنقاذ فريق الكرة من أزماته المالية المتلاحقة.

وأشار المصدر إلى وجود وعود بتبرعات مالية ضخمة من داخل مصر وخارجها تصل قيمتها إلى مليار جنيه من أجل تأسيس شركة الكرة وضخ سيولة مالية تساعد في سداد الديون ورفع عقوبات "فيفا".

من يرأس شركة الكرة

يبقى السؤال الأهم المطروح داخل أروقة القلعة البيضاء: من سيتولى رئاسة شركة الكرة؟ ومن سيقود المرحلة القادمة ماليا وإداريا؟

وكشف مصدر مسؤول بالزمالك أن رجل الأعمال أيمن ممدوح عباس نجل رئيس الزمالك الأسبق يتصدر قائمة المرشحين لرئاسة شركة الكرة باعتباره أحد الأسماء المطروحة بقوة لخوض تجربة العمل الإداري داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

تحركات مكثفة لإنهاء الأزمة

يتحرك مسؤولو نادي الزمالك حاليا في أكثر من اتجاه لمحاولة إنهاء الأزمة المالية الخانقة والبحث عن حلول غير تقليدية لتوفير موارد مالية سريعة سواء عبر شركة الكرة أو من خلال تسويات عاجلة مع الدائنين.

وأكد مصدر داخل النادي أن مجلس الإدارة يسعى حاليا لحسم ملف شركة الكرة بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات الإدارية اللازمة تمهيدا للإعلان عن الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

سباق مع الزمن

يمر الزمالك بمرحلة فارقة في تاريخه وسط رغبة قوية داخل النادي في الخروج من الأزمة بأسرع وقت ممكن وتوفير موارد مالية تضمن سداد الالتزامات المتراكمة ورفع إيقاف القيد وإعادة الاستقرار لفريق الكرة.

ويبقى مستقبل الزمالك مرهونا بسرعة اتخاذ القرارات الحاسمة وقدرة الإدارة على تحويل الوعود والدعم المنتظر إلى واقع فعلي ينقذ القلعة البيضاء من واحدة من أصعب أزماتها المالية.