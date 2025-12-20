غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الحرس.. الأبيض يبحث عن فوز بكأس عاصمة مصر

يستضيف استاد المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم السبت مواجهة مرتقبة تجمع بين الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر في لقاء يتطلع خلاله الفريقان لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تعزز فرصهما في المنافسة على التأهل عن المجموعة الثالثة.

مشوار الزمالك في البطولة

استهل الزمالك مشواره في كأس عاصمة مصر بتعادل مثير أمام كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت تقلبات كبيرة في الأداء والنتيجة ليحصد الفريق الأبيض نقطة واحدة فقط ما يفرض عليه ضرورة الفوز في مواجهة الليلة من أجل تحسين موقفه في المجموعة.

وتضم المجموعة الثالثة أندية الزمالك حرس الحدود والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة وزد وكهرباء الإسماعيلية وهي مجموعة قوية تشهد صراعا محتدما بين جميع الفرق.

ويشارك في البطولة 21 ناديا من الدوري الممتاز تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي متصدر ووصيف كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث.

استعدادات الزمالك

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك جلسة تحفيزية مع لاعبيه شدد خلالها على أهمية التركيز والالتزام بالتعليمات الفنية والخططية مؤكدًا ضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق الفوز.

كما منح كل لاعب تعليمات خاصة تتعلق بدوره داخل الملعب، في إطار تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الماضية.

غيابات مؤثرة للزمالك

يدخل الزمالك المباراة وهو يعاني من غيابات عديدة لأسباب مختلفة حيث يغيب أحمد ربيع وعبد الله السعيد للإصابة ومحمود بنتايج لانضمامه لمنتخب المغرب وسيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس إلى جانب حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة لانضمامهم لمنتخب مصر وشيكو بانزا لتواجده مع منتخب أنجولا.

حرس الحدود يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يسعى أحمد زهران المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق مفاجأة أمام الزمالك واستغلال الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق الأبيض من أجل حصد أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: بارون أوشينج – محمود الونش – هشام فؤاد – إيشو

الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد

الهجوم: خوان بيزيرا – عمرو ناصر – أحمد شريف

قائمة الزمالك للمباراة

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

الدفاع: عمر جابر – محمود الونش – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة – زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – إيشو – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف – خوان بيزيرا

الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر

حكم المباراة

أسندت لجنة الحكام إدارة اللقاء للحكم إبراهيم محمد ويعاونه أحمد شاهين ومحمود بدران فيما يتولى محمود رشدي مهمة الحكم الرابع، بينما يقود تقنية الفيديو خالد الغندور ويعاونه أسامة هشام.

موقف الفريقين في المجموعة

يحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما يخوض حرس الحدود أولى مبارياته في البطولة بعد حصوله على راحة في الجولة الأولى.

فرصة للبدلاء والناشئين

تمثل البطولة فرصة مهمة للجهاز الفني لتجربة البدلاء وتصعيد عدد من الناشئين حيث تم ضم 8 لاعبين من قطاع الناشئين إلى الفريق الأول إلى جانب تصعيد السيد أسامة لاعب وسط فريق الشباب مواليد 2005.

فرصة لمحمود جهاد

حرص أحمد عبد الرؤوف على عقد جلسة خاصة مع محمود جهاد أكد خلالها ثقته في قدراته مشددًا على أهمية مضاعفة الجهد والتركيز خاصة مع تأكيد مشاركة اللاعب في مباراة حرس الحدود معتبرًا البطولة فرصة حقيقية لإثبات الذات وحجز مكان أساسي في الفريق.