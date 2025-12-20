الدردير يشيد بممدوح عباس: يدافع عن الزمالك في كل وقت

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدردير بالرئيس السابق لنادي الزمالك ممدوح عباس، مؤكدًا أنه من الشخصيات التي لا تتأخر أبدًا عن الدفاع عن القلعة البيضاء في مختلف الأوقات والظروف.

وكتب الدردير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : «ممدوح عباس الرجل الذي يدافع عن الزمالك في كل وقت وأيوقت»، في إشارة إلى مواقفه الداعمة للنادي وحرصه الدائم على الوقوف بجانبه في الأزمات.





ويُعد ممدوح عباس أحد أبرز رؤساء نادي الزمالك السابقين، حيث ارتبط اسمه بفترات مهمة في تاريخ النادي، ولا يزال محل تقدير من قطاع كبير من جماهير القلعة البيضاء بسبب دعمه المستمر وحرصه على مصلحة الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف عن القائمة التي ستخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في الثامنة مساء غدٍ السبت على إستاد المقاولون العرب، في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر.





جاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي

خط الدفاع : عمر جابر – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج – محمد إبراهيم

خط الوسط : محمود جهاد – سيف جعفر – السيد أسامة - زياد مدحت – أنس وائل – أحمد صفوت – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمد حمد – آدم كايد – أحمد شريف - خوان بيزيرا

خط الهجوم: ناصر منسي – عدي الدباغ – عمرو ناصر.