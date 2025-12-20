تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على نادي الجونة في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة بالجونة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء:

مروان ناصر - يوسف شيكا - يوسف علي - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - خالد لطفي - محمد عطية

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، والمدير الفني للقطاع البرتغالي فرانشيسكو هينريكي، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني فادي هاني، وأحمد مصطفى ومحمد محيي للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.