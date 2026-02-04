قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفرض غرامة 100 ألف جنيه على سيارة ألقت مخلفات عشوائيًا

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال سيارة تم ضبطها أثناء قيامها بإلقاء مخلفات بأحد المواقع غير المخصصة لذلك.

وشدد محافظ البحر الأحمر على التحفظ على السيارة المخالفة، وتحرير المحضر اللازم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على قائدها، تنفيذًا للقرار الصادر بشأن منع إلقاء المخلفات وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار الحملات الميدانية، وعدم التهاون مع أي مخالفات بيئية، مع تطبيق القانون بكل حسم حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري والصحة العامة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية بجميع مدن المحافظة، لرصد أي مخالفات بيئية، والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحفاظ على النظافة العامة ومنع إلقاء المخلفات العشوائية مسئولية مشتركة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس البيئة أو تشوه المظهر العام.

اخبار البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| دواء رخيص لمرضى السكري يحمي من العمى.. نوع من الصوصات الشهير يُنقص الوزن ويقي من أمراض القلب

كيكة التمر

طريقة عمل كيكة التمر بمذاق صحي

مخلل الفلفل الحار

في أقل من أسبوع .. طريقة عمل مخلل الفلفل لرمضان

بالصور

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد