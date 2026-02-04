محافظ البحر الأحمر يفرض غرامة 100 ألف جنيه على سيارة ألقت مخلفات عشوائيًا

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال سيارة تم ضبطها أثناء قيامها بإلقاء مخلفات بأحد المواقع غير المخصصة لذلك.

وشدد محافظ البحر الأحمر على التحفظ على السيارة المخالفة، وتحرير المحضر اللازم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على قائدها، تنفيذًا للقرار الصادر بشأن منع إلقاء المخلفات وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأكد محافظ البحر الأحمر استمرار الحملات الميدانية، وعدم التهاون مع أي مخالفات بيئية، مع تطبيق القانون بكل حسم حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري والصحة العامة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية ستواصل تكثيف أعمال المتابعة والرقابة الميدانية بجميع مدن المحافظة، لرصد أي مخالفات بيئية، والتعامل الفوري معها وفقًا للقانون، مؤكدًا أن الحفاظ على النظافة العامة ومنع إلقاء المخلفات العشوائية مسئولية مشتركة، ولن يتم التهاون مع أي تجاوزات تمس البيئة أو تشوه المظهر العام.