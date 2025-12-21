نجم الأهلي يُحذّر: منتخب مصر يمتلك الخبرات لكن الكرة ليست بالأسماء

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تصريحات هشام حنفي، نجم فريق الأهلي السابق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال حنفي: «مستوى المنتخب الثاني كان سيئًا في بطولة كأس العرب ولا أعلم الأسباب، لا يصح أن يكون منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب ضيف شرف».

وأضاف: «أرى أن تغطية غياب لاعبي بيراميدز عن المنتخب الثاني أصبحت شماعة للأخطاء، واعتبر أن اعتذار المنتخب الثاني عن المشاركة في بطولة كأس العرب كان أفضل من هذا المستوى السيئ الذي ظهرنا به».

وأوضح حنفي: «عدم التنسيق بين حلمي طولان وحسام حسن أضر بظهور منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب».

واختتم: «منتخب مصر يمتلك الخبرات، ولكن الكرة ليست بالأسماء».