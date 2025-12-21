قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أكد سرديان فاسيليفيتش مدرب أنجولا السابق، على صعوبة المجموعة التي يتواجد بها المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال مدرب أنجولا السابق في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10: " المجموعة التي يتواجد فيها منتخب مصر صعبة للغاية، ويمكن القول إنها أيضًا مثيرة جدًا لتواجد منتخبات مثل أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر المجموعات التي تتسم بعدم التوقع".

وأضاف: "أعتقد أن المباريات الأولى في هذه المجموعة سيكون لها تأثير كبير على مسار المنافسة وما يمكن توقعه في الجولات التالية. اعتقد أن المباريات الافتتاحية ستمنح قدرًا كبيرًا من التفاؤل للمنتخبات التي ستحقق الفوز، وفي الوقت نفسه ستشهد درجة عالية من الندية".

وتابع: "منتخب مصر هو المرشح الأبرز في هذه المجموعة، خاصة أنه سيخوض مباراته الأولى أمام زيمبابوي، وتشير كل التوقعات أن منتخب مصر سيحقق نتيجة إيجابية أمام زيمبابوي، على الجانب الآخر سنشاهد مباراة في غاية الصعوبة بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا، وهي مواجهة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار المنتخبين خلال بقية منافسات البطولة.، ولذلك من المؤكد أن هذه المجموعة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات".

سرديان فاسيليفيتش مدرب أنجولا السابق المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية زيمبابوي أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

صلح الحديبية

عالم أزهري: صلح الحديبية نموذج للحكمة النبوية في إدارة الأزمات

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد