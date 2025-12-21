مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق

أكد سرديان فاسيليفيتش مدرب أنجولا السابق، على صعوبة المجموعة التي يتواجد بها المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال مدرب أنجولا السابق في تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10: " المجموعة التي يتواجد فيها منتخب مصر صعبة للغاية، ويمكن القول إنها أيضًا مثيرة جدًا لتواجد منتخبات مثل أنجولا وزيمبابوي وجنوب أفريقيا، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر المجموعات التي تتسم بعدم التوقع".

وأضاف: "أعتقد أن المباريات الأولى في هذه المجموعة سيكون لها تأثير كبير على مسار المنافسة وما يمكن توقعه في الجولات التالية. اعتقد أن المباريات الافتتاحية ستمنح قدرًا كبيرًا من التفاؤل للمنتخبات التي ستحقق الفوز، وفي الوقت نفسه ستشهد درجة عالية من الندية".

وتابع: "منتخب مصر هو المرشح الأبرز في هذه المجموعة، خاصة أنه سيخوض مباراته الأولى أمام زيمبابوي، وتشير كل التوقعات أن منتخب مصر سيحقق نتيجة إيجابية أمام زيمبابوي، على الجانب الآخر سنشاهد مباراة في غاية الصعوبة بين منتخبي جنوب أفريقيا وأنجولا، وهي مواجهة قد تلعب دورًا مهمًا في تحديد مسار المنتخبين خلال بقية منافسات البطولة.، ولذلك من المؤكد أن هذه المجموعة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات".