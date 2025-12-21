مدرب زيمبابوي: منتخب مصر قوة كبيرة في إفريقيا.. ولا نخاف محمد صلاح ومرموش

تحدث الروماني ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، عن مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تضم منتخبات مصر وأنجولا وجنوب إفريقيا، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة، لكنها تمثل تحديًا حقيقيًا لفريقه.

وقال مارينيكا خلال فيديو اختص به برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور :"من الواضح أن الأمر لن يكون سهلًا، لكن هدفنا التأهل من المجموعة".

وأضاف: "نعلم أن البعض قد يعتقد حاليًا أن منتخب مصر، من خلال محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، لا يمر بأفضل فتراته، لكنهم لاعبون رائعون ودائمًا ما يقدمون كل ما لديهم عند تمثيل المنتخب الوطني رغم كل شيء، سيظل هؤلاء على الأرجح أفضل اللاعبين الذين تمتلكهم مصر في الوقت الحالي ولا نخشى أحد".



وأكد مارينيكا احترامه الكبير لقوة الفراعنة،قائلًا:”نحن نعلم أن مصر قوة كبيرة في إفريقيا، لكننا لا نخشى أحدًا، وبما أننا نُلقب بـ(المحاربين)، نأمل أن نحقق نتائج جيدة جدًا جدًا في البطولة”.

واختتم تصريحاته بتمنياته بالتأهل مع المنتخب المصري عن المجموعة، قائلًا:”أتمنى أن نقضي وقتًا رائعًا، وأتمنى أن يتأهل منتخبا مصر وزيمبابوي معًا”.