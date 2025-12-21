رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح هو الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.
 

وقال التابعي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج «الكلاسيكو» على قناة «ON»: «فتوح هو من يقود الجبهة اليسرى لمنتخب مصر، لأنه أفضل من محمد حمدي».

وأضاف: «الكابتن حسام حسن عندما اختار فتوح كان القرار نهائيًا، ورغم وجود مشكلات كبيرة سابقة بينهما بسبب العناد، فإن حسام حسن لا يحب العناد. فتوح لاعب دولي، بينما محمد حمدي لاعب محلي».

وتابع: «المجموعة ليست سهلة؛ زيمبابوي فريق عادي جدًا، لكن هذه الفرق عندما تواجه منتخبًا كبيرًا تقدم أداءً قويًا، إلا أن ذلك لا يمنع».

وواصل: «أقل حاجة لازم نصل لنصف نهائي البطولة، عشان خاطر اللاعبين والمدرب، خاصة أن المنتخب يضم لاعبين تقال جدًا، مثل محمد صلاح، وعمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد الشناوي».

