قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتأسيس وحدة دائمة لمتابعة الأنفاق وتحسين السيولة المرورية
فوز إنبي على طلائع الجيش 3-1.. والجونة على بيراميدز 2-0 في كأس عاصمة مصر
تدشين خطوط جديدة لرحلات لمصر للطيران إلى إيطاليا
توتر دبلوماسي.. جدل حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر
سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026
الإيجار القديم.. متى يصبح الإخلاء واجبا بقوة القانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس مفوضية الإيكواس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
تشكيل الزمالك لمواجهة حرس الحدود في كأس عاصمة مصر
اغتنموها الآن بهذه الأدعية.. أول ليلة في شهر رجب مستجابة الدعاء
رئيس جامعة أسيوط يستقبل وزير الأوقاف ضمن فعاليات زيارته للمحافظة
إحالة قـــــ اتل شقيـــــقه بالبدرشين داخل مقر عمله للجنايات
سيرجي لافروف: العلاقة الروسية الأفريقية قوية وسننتصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيناريوهات معقدة تنتظر منتخب مصر في حال التأهل لدور الـ32 من كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يترقب الجمهور المصري مسار منتخب مصر الوطني في كأس العالم 2026، بعد وقوعه في مجموعة تضم بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، ومع اتساع نظام البطولة الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا، تتحدد أمام الفراعنة ثلاثة سيناريوهات مختلفة حال التأهل إلى دور الـ32.

السيناريو الأول: صدارة المجموعة تمنح الأفضلية لمصر

في حال تمكن منتخب مصر من إنهاء دور المجموعات متصدرًا مجموعته، سيواجه أحد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث من بين المجموعات: الأولى أو الخامسة أو السابعة أو الثامنة أو التاسعة، وهو ما قد يمنح الفراعنة مواجهة أقل صعوبة من الناحية النظرية، ويزيد من حظوظ الفريق في العبور إلى دور الـ16.

 

السيناريو الثاني: وصافة المجموعة تضع مصر في اختبار صعب

أما إذا احتل المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن المركز الثاني، فسيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام صاحب المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات أمريكا وباراجواي وأستراليا، إلى جانب المتأهل من الملحق الأوروبي بين تركيا ورومانيا وسلوفاكيا وكوسوفا، ما يجعل المهمة أكثر تعقيدًا أمام منافسين يمتلكون خبرات عالمية كبيرة.

 

السيناريو الثالث: ضمن أفضل الثوالث.. مواجهة من العيار الثقيل

في حال تأهل منتخب مصر ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، سيواجه الفراعنة متصدر المجموعة الثانية التي تضم كندا وقطر وسويسرا والمتأهل الأوروبي الأقرب أن يكون إيطاليا، أو يصطدم بمتصدر المجموعة التاسعة التي يأتي على رأسها المرشح الأقوى فرنسا، وهو أصعب خيارات التأهل نظرًا لقوة الخصوم المحتملين.

منتخب مصر كأس العالم 2026 نيوزيلندا بلجيكا ونيوزيلندا وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

سحلب

طريقة عمل السحلب بالمنزل بمكونات في متناول اليد

النعناع

مشروب غير متوقع بديل لقهوة الصباح ويحسن الهضم .. تعرف عليه

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| اعرف أسباب وذمة الوجه في الصباح .. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

بالصور

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

شيماء هلالي في أمسية طربية بدار الأوبرا المصرية

شيماء هلالى
شيماء هلالى
شيماء هلالى

فيديو

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد