«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب

أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد صلاح هو قائد مهم داخل الملعب.



وقال “التابعي” في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: محمد صلاح مدرب داخل الملعب ويعتبره كابتن حسام حسن داخل الملعب.

وأضاف: مصطفى محمد أفضل من “مرموش” وف الماتشات الإفريقية هيدوس أكتر وهيبقى أحسن من مرموش بكتير.

وتابع: مرموش أداؤه في المنتخب مش على المستوى ومش مؤثر لكن ده مش تقليل من مرموش.

وأردف: حسام حسن مُطالب عشان يكمل لكأس العالم لأن لو حصل حاجة غير كده هيمشي.. وكلام هاني أبو ريدة مش مقنع وممكن يشيله عادي.. وكان لازم مؤتمر كبير قبل ما يسافروا لأمم أفريقيا ويعلن دعمه.

واختتم: حتة أن كيروش ييجي دي وأنها تطلع للإعلام في الوقت ده مش مفهومة ولو مقصودة تبقى كارثة.